Zelenski psovao i kritikovao Rusiju i Vladimira Putina nakon prekinutih mirovnih pregovora u Ženevi.

Izvor: Profimedia

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski oglasio se rano ujutru na svom "X" nalogu, dan nakon prekinutih pregovora Ukrajine i Rusije u Ženevi u Švajcarskoj. Psovao je i vrijeđao Rusiju i ruskog predsjednika Vladimira Putina.

"Ne trebaju mi istorijska sra**a da bih završio ovaj rat i prešao na diplomatiju. To je samo taktika odlaganja.

Ne čitam manje istorijskih knjiga od Putina. Naučio sam dosta.

Znam više o njegovoj zemlji nego što on zna o Ukrajini. Prosto znam jer sam bio u mnogim ruskim gradovima.

Znam dosta ljudi odatle. On nikad toliko puta nije bio u Ukrajini.

Bio je samo u većim gradovima. Ja sam išao u male gradove.

Od sjevera pa sve do juga. Svuda.

Poznajem njihov mentalitet. Zato ne želim da gubim vrijeme na ovakve gluposti.

Tu se radi o njima, odlučili su se za takav sistem. Rusi moraju sebe da mijenjaju, odlučili su se za novog cara, to je do njih.

Tu su i bezbjednosna pitanja. Veliki rat je protiv nas.

Ovdje se radi o našim životima. Jedina stvar o kojoj želim da razgovaram sa njim jeste kako da nađemo uspješno rešenje.

Mislim na brzo završavanje rata. Zbog toga želim da razgovaram samo o tim stvarima", naveo je Zelenski u vrlo bijesnom tonu.

Zelenski je imao vrlo aktivno jutro po pitanju oglašavanja na društvenim mrežama. Samo pet minuta prije ove objave, napisao je novi "tvit" u kom tvrdi da zna da se vode pregovori Rusije i NATO pakta.

"Znam da Amerikanci, možda i neki Evropljani, diskutuju o novom dokumentu sa Rusijom, između NATO i Rusije. Ali za mene je važno da diskutuju o našem potencijalnom mjestu u NATO sa nama.

Ne samo sa Rusima, već sa nama. Jer se radi o nama.

Ali možda to urade i bez nas. Možda ne znamo nešto. U svakom slučaju, reagovaćemo na iznenađenja ako se dogode", napisao je Zelenski.

Da podsjetimo, u Ženevi u Švajcarskoj su prekinuti ekspresno mirovni pregovori Ukrajine i Rusije. Učestvovale su i Švajcarska i Sjedinjene Američke Države, ali ukrajinska i ruska delegacija nisu pronašle zajednički jezik zbog čega su se posvađale i prekinule dijalog.