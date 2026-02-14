Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, na konferenciji o bezbjednosti u Minhenu, odgovorio je na pitanje o Alekseju Navaljnom i riziku od trovanja, ističući da se fokusira na svakodnevnu borbu Ukrajine za opstanak.

Izvor: Profimedia

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na konferenciji o bezbjednosti u Minhenu odgovorio je na pitanje o Alekseju Navaljnom, za koga su vlade Njemačke, Velike Britanije, Švedske i Holandije utvrdile da ga je ubila ruska država koristeći jak otrov iz grupe toksina žaba.

Jedna od urednica Skaj njuza, Debora Hejens, pitala je Zelenskog da li se plaši da će biti otrovan.

"Ne znam šta će se desiti sjutra. Ne razmišljam o sebi jer smo izgubili mnogo ljudi. Ja sam jedan od mnogih ljudi u Ukrajini koji se bore", rekao je ukrajinski predsjednik, dodajući da "moraju da se bore svaki dan" i da je jedini cilj Ukrajine "kako da preživi".

"Ne razmišljam o Putinu i otrovu"

"Ne mogu da razmišljam o Vladimiru Putinu i njegovim ambicijama za otrovom, ako ih uopšte ima. Trudim se da ne razmišljam o tome. Što se tiče Navaljnog, ne znam. Mislim da je Putin to uradio, ali ne znam šta je koristio za ovo ubistvo", rekao je ukrajinski predsjednik. Takođe je rekao da Rusija napada Ukrajinu hiljadama dronova i raketa i da ne vidi razliku između otrova i tog oružja.