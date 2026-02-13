Donald Tramp pozvao je Volodimira Zelenskog da ubrza pregovore sa Rusijom, poručivši da je vrijeme za dogovor i da Ukrajina ne smije da propusti "sjajnu priliku".

Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp danas je pozvao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da brzo djeluje u pregovorima sa Rusijom.

"Rusija želi da postigne dogovor, a Zelenski će morati da djeluje - u suprotnom će propustiti sjajnu priliku. Mora se pokrenuti", rekao je Tramp novinarima.

Dvije runde pregovora

Rusija i Ukrajina održale su dv8ue runde mirovnih pregovora pod posredovanjem SAD u Abu Dabiju, glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata, u januaru i ranije ovog mjeseca, prenosi Index. Kao rezultat toga dogovorile su prvu razmjenu ratnih zarobljenika u pet mjeseci.

Kremlj je danas saopštio da će se sledeća runda mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine održati 17. i 18. februara u Ženevi, u Švajcarskoj.