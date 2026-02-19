Zelenski je u intervjuu kod Pirsa Morgana napomenuo da Ukrajina neće predati Donbas Rusiji.

Izvor: X/@Abdulsemiu91995

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski dao je intervju britanskom novinaru i voditelju Pirsu Morganu nakon propalih pregovora sa Rusijom u Ženevi u Švajcarskoj kada je napomenuo da Ukrajina neće predati Donbas Rusiji. Prije intervjua je žestoko kritikovao i vrijeđao Vladimira Putina, predsjednika Rusije, na svom "X" nalogu po pitanju pregovora.

"Hiljade, desetine hiljada Ukrajinaca su poginule u Donbasu, braneći taj dio Ukrajine. Moramo da razumijemo da je Donbas dio naše nezavisnosti.

To je dio naših vrijednosti. Nije riječ samo o zemlji ili teritoriji, riječ je o ljudima", započeo je Zelenski razgovor sa poznatim britanskim voditeljem.

In an interview with Piers Morgan, Zelensky stated that he will continue to insist on a ceasefire until the signing of final agreements, as well as a two-month truce for holding elections and a referendum to approve a peace deal.pic.twitter.com/1hiUgosWuX — SMT-FP (@Abdulsemiu91995)February 19, 2026

Morgana je potom interesovalo kakvo je stanje na frontu među ukrajinskom vojskom. Zelenski nije krio da je vojska iscrpljena - i fizički i psihički.

"Ukrajinci su iscrpljeni nakon skoro četiri godine sveobuhvatnog rata. Zemlja je svakako i dalje ujedinjena, organizovana je brza mobilizacija nakon masovnih napada na energetsku infrastrukturu , najteža situacija tada je bila u Kijevu", pojasnio je Zelenski.

Da podsjetimo, u Ženevi u Švajcarskoj su prekinuti ekspresno mirovni pregovori Ukrajine i Rusije. Učestvovale su i Švajcarska i Sjedinjene Američke Države, ali ukrajinska i ruska delegacija nisu pronašle zajednički jezik zbog čega su se posvađale i prekinule dijalog.