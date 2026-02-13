Njujorški list prenosi, pozivajući se na ukrajinske zvaničnike, da Vašington želi napredak u pregovorima u skladu sa sopstvenim političkim kalendarom

Administracija predsjednika SAD Donalda Trampa pojačava pritisak na Ukrajinu da napravi ustupke Rusiji kako bi se rat okončao do početka ljeta, piše Njujork tajms pozivajući se na ukrajinske zvaničnike.

Kako se navodi, Vašington želi napredak u pregovorima u skladu sa sopstvenim političkim kalendarom, jer bi se sa približavanjem izbora na polovini mandata fokus administracije mogao pomjeriti sa Ukrajine.

Volodimir Zelenski izjavio je da je za Kijev važno da SAD ostanu uključene u mirovni proces, ali je izrazio nezadovoljstvo jer, kako smatra, Amerika snažnije pritiska Ukrajinu nego Rusiju.

Traže se ustupci oko Donbasa

Prema navodima lista, SAD od Kijeva traže ustupke u vezi sa teritorijom, posebno u Donbasu, a tokom ranijih razgovora pominjana je i mogućnost održavanja izbora u Ukrajini. Američki pritisak da se izbori održe poklapa se sa zahtjevima Moskve, koja osporava legitimitet Zelenskog.

Ukrajinske vlasti poručuju da ne mogu potpisati sporazum sa Moskvom bez čvrstih bezbjednosnih garancija zapadnih saveznika koje bi spriječile novu rusku invaziju. Iako američki i ukrajinski zvaničnici tvrde da je postignut napredak u vezi sa tim garancijama, njihova konkretna forma i dalje nije jasna, a ključna politička pitanja ostaju neriješena.

Ukrajinski zvaničnici i analitičari skeptični

Istovremeno, u Kijevu vlada skepticizam da bi ruski predsjednik Vladimir Putin prihvatio sporazum koji uključuje snažne bezbjednosne garancije za Ukrajinu. Ukrajinski zvaničnici i analitičari ocjenjuju da Rusija nema podsticaj da obustavi rat dok god ima resurse i ostvaruje, makar spor, napredak na frontu.

Iako su održani novi krugovi razgovora uz posredovanje SAD, značajniji pomak ka miru zasad nije postignut, a sudbina pregovora zavisiće od toga da li će Vašington i Kijev uspjeti da usaglase stavove o teritoriji, izborima i bezbjednosnim garancijama, navodi njujorški list.