Poziv je krajao relativno kratko i bio je to prvi direktan kontakt Trampa i Zelenskog od njihovog susreta na forumu u Davosu krajem januara.

Izvor: JOE RAEDLE / Getty images / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je u razgovoru sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim da želi da se rat sa Rusijom završi u roku od mjesec dana, kako bi mirovni sporazum mogao biti postignut do ljeta, prenose američki mediji pozivajući se na izvore upoznate sa sadržajem razgovora.

Poziv je trajao 30 minuta i bio je to prvi direktan kontakt Trampa i Zelenskog od njihovog susreta na forumu u Davosu krajem januara.

Razgovor je obavljen dan nakon četvrte godišnjice ruske invazije na Ukrajinu i dan prije nego što će se Trampovi izaslanici – njegov zet Džared Kušner i Stiv Vitkof – sastati sa pregovaračkim timom Ukrajine u Ženevi. Oni su takođe učestvovali u ovom telefonskom razgovoru.

Razgovor bio prijateljski i pozitivan

Izvori navode da je razgovor bio veoma prijateljski i pozitivan. Ukrajinski predsjednik je zahvalio Trampu na pomoći i naglasio da samo on može uticati na Putina da zaustavi rat. Zelenski je izrazio nadu da će se rat završiti ove godine, na šta je Tramp odgovorio da sukob traje predugo i da bi želio da se on okonča u narednih mjesec dana.

Jedna od tema bila je i mogućnost trilateralnog sastanka lidera. Zelenski je ranije izjavio da se preostale razlike u vezi sa teritorijalnim pitanjima mogu riješiti direktnim razgovorima između njega, Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Tramp je obećao da će raditi na organizaciji takvog samita ako predstojeći sastanak pregovarača SAD, Rusije i Ukrajine početkom marta pokaže napredak.

"Očekujemo da će ovaj sastanak stvoriti mogućnost da pregovori pređu na nivo lidera. Predsjednik Tramp podržava ovaj redosled koraka. Ovo je jedini način da se riješe svi složeni i osjetljivi problemi i konačno okonča rat“, napisao je Zelenski na društvenim mrežama.

Američki predsjednik je takođe naglasio spremnost da Ukrajini obezbijedi značajne bezbjednosne garancije u okviru potencijalnog mirovnog sporazuma sa Rusijom.