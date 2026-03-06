Oko 50 izraelskih aviona pogodilo je podzemni bunker u centru Teherana, izgrađen za iranskog vrhovnog vođu, koji je ubijen u ranijim američko-izraelskim napadima.

Izvor: X/IDF/Printscreen

Oko 50 izraelskih borbenih aviona pogodilo je podzemni bunker izgrađen za iranskog vrhovnog vođu u centru Teherana, saopštila je izraelska vojska.

Izraelske odbrambene snage (IDF) navele su da je operacija izvedena jutros u centralnom dijelu grada i da se bunker nalazi ispod kompleksa iranskog državnog rukovodstva.

Objavili su i snimak napada.

WATCH: ~50 Israeli Air Force fighter jets dismantled Ali Khamenei’s underground military bunker beneath the Iranian regime’s leadership compound in Tehran.pic.twitter.com/Nw0tvvQMRX — Israel Defense Forces (@IDF)March 6, 2026

Iranski vrhovni vođa Ali Hamnei ubijen je u prvim američko-izraelskim napadima prošle subote.

"Bunker se i dalje koristio"

"Hamnei je eliminisan prije nego što je mogao da koristi bunker tokom operacije ‘Roaring Lion’, ali su kompleks i dalje koristili visoki zvaničnici iranskog režima", objavio je IDF na Telegramu.