UAE razmatraju zamrzavanje iranske imovine, Volstrit džurnal saznaje i navodi da se u toj zalivskoj zemlji nalaze milijarde dolara novca kojim raspolaže Teheran

Izvor: Bakr ALkasem / AFP / Profimedia

Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) razmatraju zamrzavanje milijardi dolara iranske imovine koja se nalazi u toj zalivskoj državi čija je prijestonica Abu Dabi, a najveći grad Dubai.

To je pod oznakom "ekskluzivno" objavio Volstrit džurnal (WSJ) pozivajući se na izvore upoznate s ovim razgovorima.

Navodi se da je ovo potez koji bi mogao da presiječe jednu od najvažnijih ekonomskih žila kucavica Teherana.

Ako se UAE odluče da ovo sprovedu u djelo, to bi Iranu značajno ograničilo pristup stranim valutama i globalnim trgovinskim mrežama u trenutku kada je njegova privreda, koja već posustaje pod inflacijom, sada još zahvaćena ratnim sukobom s Izraelom i SAD koji je ušao u sedmi dan.

WSJ saznaje da su funkcioneri UAE privatnim kanalima o mogućim kaznenim mjerama već upozorili Iran, koji je lansirao više od 1.000 dronova i raketa na ciljeve u toj zemlji.

Korijere dela sera prenosi da za sada nije jasno kada će i da li će vlada UAE odlučiti da zamrzne iransku imovinu.

Analitičari smatraju da je ova zalivska zemlja godinama obavljala finansijske transakcije u ime iranskih firmi i pojedinaca koji su nastojali da time izbjegnu zapadne sankcije protiv Teherana.

Prema izvorima WJ, iranska infrastruktura za izbegavanje sankcija, bazirana u UAE, omogućavala je Teheranu da uprkos njima i dalje prodaje naftu i koristi novac zarađen od nje za finansiranje svojih programa naoružavanja, ali i pomaganje regionalnim saradnicima, pri čemu se vjerovatno misli prije svega na Hamas i Hezbolah.

"Vlasti UAE razmatraju različite mjere za razbijanje ilegalnih iranskih (finansijskih) operacija" potvrdili su američkom listu zvaničnici upućeni u dešavanja.

Navodi se da se ove mjere kreću od zamrzavanja imovine iranskih "firmi iz sjenke" sa sjedištem u UAE, radikalne finansijske represije nad lokalnim mijenjačnicama stranih valuta koje se koriste za prebacivanje novca Teheranu van zvaničnih bankarskih tokova.

Ako se UAE odluče da napadnu iransku "finansijsku imperiju iz sjenke", glavni meta biće bankarski računi povezani sa Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC).

Teheran dozvoljava IRGC, kao i drugim djelovima odbrambenog i bezbjednosnog kompleksa zemlje, da koriste sve više iranske nafte za prodaju na stranim tržištima.

"Vlasti UAE pored finanskih mera razmatraju i direktne akcije na moru, poput zaplene iranskih brodova" kazali su izvori WSJ.Te akcije imale bi za cilj da parališu "flotu iz sjenke" iranskih tankera i posrednika koji operišu u lukama i na pomorskim rutama u UAE.