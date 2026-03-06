On je naveo da se apsolutno ne sllaže sa usvojenim predlogom zakona i zato je podnio ostavku na mjesto predstednika Odbora za bezbjefnost.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Poslanik Pokreta Evropa sad Miodrag Laković je nakon usvajanja predloga Zakona o unutrašnjim poslovima i ANB-u podnio ostavku na funkciju predsjednika Odbora za bezbjednost i odbranu, kao i na sve funkcije u poslaničkom klubu PES-a.

