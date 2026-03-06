U javnosti su se danas pojavila dva eksplicitna snimka. Na jednom su navodno Pajkovićeva i Nikola Drecun, kojeg policija potražuje zbog sumnje da je počinio najteža krivična djela.
Policija je večeras, po nalogu tužilaštva, pozvala na saslušanje bivšu državnu službenicu Mirjanu Pajković. Ona se trenutno nalazi u prostorijama OB Podgorica. Kako saznaje Portal RTCG, nakon saslušanja tužilac će odlučiti da li u njenom postupanju postoje elementi krivičnog djela.
U javnosti su se danas pojavila dva eksplicitna snimka. Na jednom su navodno Pajkovićeva i Nikola Drecun, kojeg policija potražuje zbog sumnje da je počinio najteža krivična djela.
Ranije je objavljen i video za koji je dio medija napisao da je snimljen u prostorijama Vlade.
Tim povodom oglasili su se iz Vlade Crne Gore, i demantovali te navode.
"Imajući u vidu da su se u javnosti pojavili određeni video snimci bivše generalne direktorice u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava za koje pojedini mediji navode kako su nastali u prostorijama koje “neodoljivo liče na kabinete unutar zgrade Vlade Crne Gore koja se nalazi u Karađorđevoj ulici” obavještavamo javnost da u konkretnom slučaju nijesu u pitanju prostorije Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore", kaže se u saopštenju.
Mole medije da se, kako kažu, u cilju očuvanja profesionalnih standarda uzdrže od dijeljenja ove, netačne informacije.