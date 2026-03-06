U javnosti su se danas pojavila dva eksplicitna snimka. Na jednom su navodno Pajkovićeva i Nikola Drecun, kojeg policija potražuje zbog sumnje da je počinio najteža krivična djela.

Izvor: Youtube/ Adria TV/ Screenshot

Policija je večeras, po nalogu tužilaštva, pozvala na saslušanje bivšu državnu službenicu Mirjanu Pajković. Ona se trenutno nalazi u prostorijama OB Podgorica. Kako saznaje Portal RTCG, nakon saslušanja tužilac će odlučiti da li u njenom postupanju postoje elementi krivičnog djela.

Ranije je objavljen i video za koji je dio medija napisao da je snimljen u prostorijama Vlade.

Tim povodom oglasili su se iz Vlade Crne Gore, i demantovali te navode.

"Imajući u vidu da su se u javnosti pojavili određeni video snimci bivše generalne direktorice u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava za koje pojedini mediji navode kako su nastali u prostorijama koje “neodoljivo liče na kabinete unutar zgrade Vlade Crne Gore koja se nalazi u Karađorđevoj ulici” obavještavamo javnost da u konkretnom slučaju nijesu u pitanju prostorije Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore", kaže se u saopštenju.

Mole medije da se, kako kažu, u cilju očuvanja profesionalnih standarda uzdrže od dijeljenja ove, netačne informacije.