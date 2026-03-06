Predstavnici opozicionih partija ocijenili su na konferenciji za novinare da su dešavanja u crnogorskom parlamentu u posljednjih sedam dana pokazala pokušaj manipulacije kada je riječ o ANB-u i unutrašnjim poslovima

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Skupština Crne Gore usvojila je Predlog Zakona o unutrašnjim poslovima u načelu. Predlog je usvojen uz 46 glasova za i 13 protiv. Zakon o ANB-u i onaj koji se odnosi na unutrašnje poslove sporni su poslanicima opozicije, a iz DPS-a su najavili da će podnijeti ostavke ako poslanici parlamentarne većine ipak odluče da daju podršku takvim zakonskim rješenjima.

Predstavnici opozicionih partija – Socijaldemokrata, Hrvatske građanske inicijative i Demokratske partije socijalista ocijenili su na konferenciji za novinare da su dešavanja u crnogorskom parlamentu u posljednjih sedam dana pokazala pokušaj manipulacije kada je riječ o zakonima o ANB-u i unutrašnjim poslovima.

Oni tvrde da izjave parlamentarne većine da su ti zakoni nužni za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 24 nijesu tačne i pozivaju da se oba zakonska rješenja povuku iz procedure.

Predstavnik DPS-a Jevto Eraković kazao je da su građani prošlog petka svjedočili pokušaju, kako je naveo, konstrukcije u vezi sa uvrštavanjem tačaka dnevnog reda.

Prema njegovim riječima, stav Evropske komisije pokazuje da izmjene zakona nijesu bile uslov za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 24.

Poslanik Socijaldemokrata Nikola Zirojević kazao je da su ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović i poslanici Demokrata iznijeli neistine tokom rasprave u parlamentu.

„Ministar MUP-a i poslanici Demokrata su iznijeli laži 27. februara u ovom parlamentu. Slagali su da je zakon o ANB-u usklađen sa zakonima Evropske komisije i da imaju zeleno svjetlo“, rekao je Zirojević.

On je naveo da to potvrđuje i dio izvještaja Evropske komisije.

Predsjednik Hrvatske građanske inicijative Adrijan Vuksanović kazao je da su tvrdnje opozicije iznijete ranije u međuvremenu dobile potvrdu.

On je dodao da će zakon, ukoliko bude usvojen, završiti pred Ustavnim sudom.