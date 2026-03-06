Preduzimajući mjere i radnje u saradnji i po nalogu postupajućeg tužioca, policijski službenici su identifikovali lice S.P., od kojeg su potom prikupili obavještenje.

Izvor: Demokratska Crna Gora

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, lišili slobode S.P. (55) iz Nikšića zbog sumnje da je na štetu Borisa Bogdanovića, poslanika u Skupštini Crne Gore, počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

" Postupajući po prijavi koju je pomenuti poslanik danas podnio Upravi policije, u kojoj je naveo da mu je jedno lice putem društvene mreže Facebook uputilo riječi prijeteće sadržine po život, policijski službenici su preduzeli aktivnosti iz svoje nadležnosti, pronašli i procesuirali osumnjičeno lice "saopštili su iz Uprave policije.

"Sa sadržinom prikupljenih obavještenja upoznat je državni tužilac, koji je događaj kvalifikovao kao krivično djelo ugrožavanje sigurnosti i naložio da se imenovani uhapsi "navodi se u saopštenju.