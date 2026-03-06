Kako su kazali, okrivljenom je pritvor produžen zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo.

Vijeće Vrhovnog suda Crne Gore, odlučujući o predlogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 4. marta ove godine za produženje pritvora protiv okrivljenog Lazara Vulevića donijelo je rješenje da se okrivljenom produži pritvor za još tri mjeseca, odnosno do 9. juna, saopšteno je iz ovog suda.

Kako su kazali, okrivljenom je pritvor produžen zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo.

“Okrivljeni L. V. se, prema navodima iz naredbe o sprovođenju istrage i spisima predmeta, osnovano sumnjiči da je početkom decembra 2025. godine u stanu u ulici Peka Pavlovića u Nikšiću, na svirep i podmukao način i iz niskih pobuda ubio dvije osobe, svoju emotivnu partnerku M. V. i M. P. zadavši im veći broj uboda nožem u predjelu vrata, stomaka i leđa, nakon čega su od zadobijenih povreda oboje preminuli na licu mjesta. Nakon izvršenja krivičnog djela L. V. je bio u bjekstvu od 5. do 9. decembra 2025. godine, kada je uhapšen u Baru”, pojašnjavaju iz Vrhovnog suda.

Kako se dodaje, pritvor je okrivljenom produžen zbog postojanja opasnosti od bjekstva.

“Sud je dalje utvrdio da postoji opasnost od ponavljanja krivičnog djela, jer iz kaznene evidencije proizilazi da je okrivljeni ranije više puta pravosnažno osuđivan za različita krivična djela, što predstavlja konkretnu okolnost koja ukazuje na realnu mogućnost da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo. Pritvor je produžen i zbog težine krivičnog djela, koje ima karakter posebno teškog kako u odnosu na način izvršenja tako i u odnosu na posljedicu, kao i zbog uznemirenja javnosti”, istakli su.

Okrivljenom L. V, kako su naveli, pritvor je prvobitno određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici od 12. decembra 2025. godine, a produžen rješenjem Krivičnog vijeća tog suda od 26. decembra 2025. godine.

“Po ovom rješenju Vrhovnog suda Crne Gore, pritvor može trajati do 9. juna ove godine”, zaključili su.