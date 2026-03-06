Advokatski tim će nastaviti da, u daljem toku postupka, koristi sva pravna sredstva kako bi zaštitio prava našeg branjenika i osigurao da se sve relevantne činjenice utvrde isključivo u okviru zakonitog i pravičnog sudskog postupka

Izvor: YouTube/PerfectBiscuits

Advokatski tim Aca Đukanović obratio se javnosti saopštenjem nakon informacija da je, navodno, tokom pretresa stambenog objekta pronađena "dokumentacija iz registratora".

Saopštenje prenosimo integralno:

Povodom informacija koje su se pojavile u javnosti, nakon pretresa stambenog objekta našeg branjenika Aca Đukanovića, a koje se odnose na navodno „pronađenu dokumentaciju iz registratora“, smatramo neophodnim da ukažemo na činjenice koje su od suštinskog značaja za pravilno informisanje javnosti.

Naime, u prvim satima nakon pretresa u javnosti je plasirana informacija da je u stanu pronađena „dokumentacija iz registratora“, čime je stvoren utisak da se radi o materijalima koji ne ukazuju na bilo kakvo krivično djelo. Takva formulacija je u javnom prostoru proizvela spekulacije o navodnim sadržajima te dokumentacije i njihovom značaju za predmet.

Međutim, činjenice su bitno drugačije.

Materijal koji je pronađen sastoji se od štampanih promotivnih pamfleta i raznih materijala koji se odnose na komunikacione političke aktivnosti na društvenim mrežama, analize sadržaja i prijedloge komunikacije. Riječ je o tipičnim materijalima kakve koriste sve političke partije širom svijeta u planiranju svojih javnih kampanja.

Posebno naglašavamo da naš branjenik nikada nije učestvovao u njihovoj izradi, distribuciji ili korišćenju. Pamflet je pronađen u zatvorenoj koverti u garaži među drugim nebitnim materijalima, što samo ukazuje na odsustvo njegovog značaja. Takođe, radi se o materijalu starom više godina koji nema nikakvu pravnu relevantnost za bilo kakav postupak, zbog čega nadležni tužilac nije zahtijevao bilo kakvo izjašnjenje našeg branjenika.

Uprkos tome, način na koji je ova informacija inicijalno predstavljena javnosti stvorio je pogrešnu percepciju o navodnim „dokazima“ pronađenim tokom pretresa, što je dovelo do brojnih spekulacija i interpretacija koje nijesu zasnovane na stvarnim činjenicama.

U pravnoj državi posebno je važno da se informacije koje se odnose na krivične postupke saopštavaju precizno i odgovorno, kako bi se izbjeglo stvaranje pogrešnog utiska o sadržaju i značaju pojedinih materijala.

Zbog toga smatramo da je u interesu javnosti da se jasno razdvoji ono što su stvarne činjenice od narativa koji su se pojavili u prvim medijskim izvještajima nakon policijske akcije.

Advokatski tim smatra da bi bilo blagotvorno da onaj ko je u posjedu ovoga pamfleta učini isti dostupnim javnosti, sa ciljem sprečavanja daljih spekulacija. Bottom of Form

Advokatski tim će nastaviti da, u daljem toku postupka, koristi sva pravna sredstva kako bi zaštitio prava našeg branjenika i osigurao da se sve relevantne činjenice utvrde isključivo u okviru zakonitog i pravičnog sudskog postupka - navodi se u saopštenju advokatskog tima Aca Đukanovića.