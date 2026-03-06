Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da Vašington mora biti uključen u izbor novog vrhovnog lidera Irana i poručio da sin ubijenog ajatolaha Alija Hamneija, Modžtaba Hamnei, nije prihvatljiv kandidat za Sjedinjene Države.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u telefonskom intervjuu za Rojters da SAD moraju biti uključene u proces izbora osobe koja će voditi Iran u budućnosti.

"Želimo da budemo uključeni u proces izbora osobe koja će voditi Iran u budućnosti, kako ne bismo morali svakih nekoliko godina da prolazimo kroz isto", rekao je Tramp.

On je dodao da će Sjedinjene Države morati da učestvuju u izboru novog lidera zajedno sa Iranom.

Sin ajatolaha Hamneija "neprihvatljiv"

Tramp je u intervjuu za Axios poručio da sin ubijenog iranskog vrhovnog lidera, Modžtaba Hamnei, ne bi bio prihvatljiv izbor za Vašington.

"Sin Hamneija je neprihvatljiv za mene. Želimo nekoga ko će donijeti harmoniju i mir Iranu", rekao je Tramp.

Dodao je i da smatra da je Modžtaba Hamnei "slab kandidat".

Modžtaba Hamnei, konzervativni klerik blizak Revolucionarnoj gardi, često se pominje kao jedan od mogućih naslednika svog oca.

Poređenje sa promenom vlasti u Venecueli

Tramp je rekao da želi da SAD imaju sličnu ulogu kao u slučaju Venecuele, gdje je nakon američke intervencije promijenjeno državno rukovodstvo.

On je naveo da je i tada želio da utiče na izbor nove vlasti, dodajući da bi sličan pristup mogao biti primijenjen i u Iranu.

Pominje se i Reza Pahlavi

Tramp nije naveo konkretnog kandidata koji bi mogao da preuzme vlast u Iranu, ali je rekao da bi Reza Pahlavi, sin poslednjeg iranskog šaha koji živi u egzilu, mogao biti jedna od mogućnosti.

"Još je veoma rano. Svi su u igri", rekao je Tramp.

Sukob na Bliskom istoku ušao u šesti dan

Izjava američkog predsjednika dolazi dok rat na Bliskom istoku ušao je u šesti dan, uz nastavak raketnih i dronskih napada između Irana, Izraela i njihovih saveznika.

Iran i njegove savezne grupe nastavljaju napade na Izrael i američke vojne baze u regionu, dok izraelske snage sprovode vazdušne udare u Iranu i Libanu.

Novi incidenti u regionu

U međuvremenu, Azerbejdžan je saopštio da je pogođen dronom ispaljenim iz Irana i zapretio odmazdom, iako je Teheran kasnije negirao odgovornost. Zvaničnici su saopštili da će povući svoje diplomatsko osoblje iz Irana.

Istovremeno, hiljade ljudi napustile su Bejrut nakon što je izraelska vojska izdala naređenje za evakuaciju južnog dela libanske prijestonice.

