"Moje srce je uz narod Irana": Jedna od najljepših žena sveta usred Amerike poslala jasnu poruku uz koga je

Svjetski poznata manekenka Bela Hadid izrazila je solidarnost prema narodu Irana u toku ratnog sukoba na Bliskom istoku.

Izvor: Youtube printscreen / Vogue

Jedna od najpoznatijih manekenki današnjice, Bela Hadid, koju smatraju i najljepšom ženom svijeta, ima palestinsko porijeklo, s obzirom da je njen otac, biznismen Mohamed Hadid porijeklom iz Palestine.

Manekenka nije zanijemila na nedaće kroz koje trenutno prolazi njen narod, koji je nedavno pogođen ratom od strane SAD-a i Izraela, iako već godinama radi u Americi koja joj donosi ogromne prihode novca.

"Budućnost pripada njegovom narodu, a ne onima koji ih ućutkuju ili koriste kao polugu", napisala je ona.

Bela je izrazila solidarnost prema građanima Irana i svim civilima koji trpe posledice političkih odluka i vojne eskalacije.

"Moje srce je uz narod Irana i uz svakog civila bilo gdje ko je uhvaćen usred vladinih odluka i vojne eskalacije. Bez obzira gdje živimo, bezbijednost, dostojanstvo i mir nikada ne bi trebalo da budu predmet pregovora", navela je.

"Prečesto nevini životi postaju kolateralna šteta u odlukama koje se donose daleko iznad njih – sistemi, lideri, sile koje tvrde da djeluju u njihovo ime. Ali budućnost Irana pripada njegovom narodu, a ne onima koji ih ućutkuju ili koriste kao polugu. Iza naslova stoje prave porodice, pravi strah i pravi ljudski životi. Ono što je najvažnije jeste zaštita civila, sprječavanje dalje eskalacije i podsjećanje na našu zajedničku humanost…"

"Istorija nam je pokazala da eskalacija rijetko štiti nevine. Molim se za uzdržanost, odgovornost i mir… u solidarnosti sa narodom Irana i svim ljudima širom sveta koji trenutno žive u neizvijesnosti", zaključila je.

Ovo nije prvi put da Bela Hadid javno govori o sukobima, ona to radi godinama i često koristi svoju platformu kako bi skrenula pažnju na humanitarne posledice ratova, posebno u Palestini.