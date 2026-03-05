Pogođena Jas marina u Abu Dabiju.
Večeras je pogođena poznata Jas marina u Abu Dabiju, prijestonici Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), piše britanski "Dejli Mejl". Iran je večeras gađao i Dubai.
Stanovnicima Dubaija i Abu Dabija stigla su upozorenja o raketnim napadima Irana. Apelovano je na stanovništvo da izbjegavaju otvorene prostore i da potraže zaklone u zgradama i podrumima, ali da se drže dalje od vrata i prozora.
LIVE: ABU DHABI MARINA REPORTEDLY HIT AS MIDDLE EAST CONFLICT ESCALATES— British Intel (@TheBritishIntel)March 5, 2026
Reports say Abu Dhabi Marina has been hit as the regional conflict continues to intensify.
Air raid sirens have reportedly sounded in Dubai, while an oil refinery is said to be on fire and Saudi Arabia…pic.twitter.com/cIVBg36VML