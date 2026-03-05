Pogođena Jas marina u Abu Dabiju.

Izvor: X/@TheBritishIntel/printscreen

Večeras je pogođena poznata Jas marina u Abu Dabiju, prijestonici Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), piše britanski "Dejli Mejl". Iran je večeras gađao i Dubai.

Stanovnicima Dubaija i Abu Dabija stigla su upozorenja o raketnim napadima Irana. Apelovano je na stanovništvo da izbjegavaju otvorene prostore i da potraže zaklone u zgradama i podrumima, ali da se drže dalje od vrata i prozora.