"Dosta toga mi Saša nije pričao": Prva reakcija Suzane Jovanović nakon filma o životu Popovića

Autori Marina Cvetković Autori Đorđe Milošević
Dokumentarac o životu Saše Popovića izazvao je veliku pažnju javnosti, a sada je svoje utiske sumirala i njegova udovica.

Prva reakcija Suzane Jovanović nakon filma o životu Popovića Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Suzana Jovanović se osvrnula na dokumentarac o životu Saše Popovića, koji je prikazan na godišnjicu njegove smrti.

"Prikazali smo samo delić, moglo je da traje 5-6 sati"

Nakon emotivnih scena iz filma "Sale" koje su potresle Srbiju, evo šta je rekla nakon svega:

U dokumentarcu se između ostalih, pojavljuje i njihova kuma Lepa Brena, a Suzana je sada šokirala priznanjem da se nisu čule nakon rođenja njene unuke, te da je čestitka izostala

Pogledajte još Suzaninih slika sa koncerta Marije Šerifović:

suzana jovanović saša popović film Lepa Brena izjava

