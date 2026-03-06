"Dosta toga mi Saša nije pričao": Prva reakcija Suzane Jovanović nakon filma o životu Popovića

Dokumentarac o životu Saše Popovića izazvao je veliku pažnju javnosti, a sada je svoje utiske sumirala i njegova udovica.
Suzana Jovanović se osvrnula na dokumentarac o životu Saše Popovića, koji je prikazan na godišnjicu njegove smrti.
"Prikazali smo samo delić, moglo je da traje 5-6 sati"
Nakon emotivnih scena iz filma "Sale" koje su potresle Srbiju, evo šta je rekla nakon svega:
U dokumentarcu se između ostalih, pojavljuje i njihova kuma Lepa Brena, a Suzana je sada šokirala priznanjem da se nisu čule nakon rođenja njene unuke, te da je čestitka izostala
