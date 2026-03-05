Iranke nemilosrdne prema bivšem vrhovnom vodji

Izvor: Printscreen/Instagram

Iranski DJ koja se na instagramu zove @shivibes._ je u utorak izbacila remiks gdje Trump kaže da je iranski vrhovni vođa Ali Hamnei mrtav.

Stvar je na društvenim mrežama otišla u nebo, milionski pregledi samo rastu, a iz Teherana već kruži video gdje ljudi divlje plešu uz taj bit!

Autorka u objavi navodi da je pjesma posvećena “svim ljudima koji osjećaju radost zbog kraja diktatora”, uz poruke zahvalnosti američkom predsjedniku Donaldu Trampu i izraelskom premijeru Benjaminu Njetanahuu.

Ubrzo je izašao i drugi dio remixa.