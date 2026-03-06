Iran prijeti da će napasti izraelsko nuklearno postrojenje u Dimoni ako SAD i Izrael nastave da vrše pritisak na promjenu režima u Islamskoj Republici.

Iran će ciljati izraelsko nuklearno postrojenje u Dimoni ako Izrael i Sjedinjene Američke Države nastave da insistiraju na promjeni režima u Islamskoj Republici, zaprijetio je u srijedu iranski vojni zvaničnik, prenosi iranska poluslužbena novinska agencija ISNA.

O tom nuklearnom pogonu dostupno je vrlo malo javnih informacija, dijelom i zato što Izrael nikada nije zvanično priznao da posjeduje nuklearno oružje. Prema pisanju medija The Times of Israel, nuklearni istraživački centar pod zvaničnim imenom Shimon Peres Negev Nuclear Research Center, u blizini grada Dimone, smatra se krunom izraelskog programa nuklearnog oružja. Lokacija, smještena u pustinjskoj regiji Negev, jedna je od najzaštićenijih u zemlji, a štite je više slojeva izraelskih sistema protivvazdušne odbrane.

Satelitske snimke od 5. jula 2025, dakle samo nekoliko nedelja nakon završetka 12-dnevnog Izraelsko-iranskog rata, pokazale su značajnu građevinsku aktivnost u kompleksu kod Dimone. Snimke je zabilježila kompanija Planet Labs PBC, a analiziralo ih je sedam stručnjaka za nuklearno oružje. Na njima se vide debeli betonski potpornji zidovi, građevinske dizalice i struktura sa više podzemnih spratova koja upućuje na izgradnju velikog novog objekta u središtu tajnog nuklearnog kompleksa.

Prema izvještaju Associated Pressa, stručnjaci su jednoglasni u ocijeni da je nova gradnja povezana sa izraelskim nuklearnim programom, ali su podeljeni oko namene objekta. Troje stručnjaka tada je reklo da je riječ o novom reaktoru sa teškom vodom, sposobnom da proizvodi plutonij i tricij, ključne materijale za proizvodnju i modernizaciju nuklearnih bojevih glava. Ostala četvorica pretpostavljala su da bi moglo biti riječ o postrojenju za sastavljanje nuklearnog oružja.

"Izrael ne dopušta međunarodne inspekcije ni provjeru svojih aktivnosti, što primorava javnost na nagađanja", rekao je Edwin Lyman iz nevladine organizacije Union of Concerned Scientists za Associated Press.

Daryl Kimball, izvršni direktor Udruženja za kontrolu naoružanja, upozorio je da bi reaktor sa teškom vodom omogućio Izraelu očuvanje sposobnosti proizvodnje istrošenog goriva iz kojeg se može izdvajati plutonij za nuklearno oružje. "Alternativno, mogli bi graditi postrojenje za održavanje postojećeg arsenala ili proizvodnju novih bojevih glava", dodao je.

Postojeći reaktor u Dimoni radi još od 1960-ih, znatno duže od većine reaktora njegove generacije, pa stručnjaci smatraju da će uskoro trebati zamjenu ili opsežnu modernizaciju.

Građevinski radovi u Dimoni traju već godinama. Associated Press je prvi put o velikim iskapanjima na toj lokaciji izvijestio 2021. godine, kada su satelitske snimke pokazale veliku jamu u blizini izvornog reaktora. Najnovije snimke pokazuju da je projekat sada ušao u napredniju fazu, sa već izgrađenim betonskim zidovima i podzemnim komorama. Tajnovitost je ključna odlika izraelske nuklearne politike. Država niti potvrđuje niti poriče posjedovanje nuklearnog arsenala i ne dopušta međunarodne inspekcije svojih vojnih nuklearnih objekata. Ta politika "nuklearne dvosmislenosti" postoji od kraja 1950-ih, kada je započeta izgradnja postrojenja u Dimoni, u senci Holokausta i u periodu ratova sa arapskim susedima. Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) nedavno je ponovila da Izrael "nije obavezan da pruža informacije o drugim nuklearnim postrojenjima u zemlji" osim istraživačkog reaktora Soreq.

Iako Izrael nikada nije zvanično priznao nuklearni arsenal, procjene organizacija poput Bulletin of the Atomic Scientists govore da posjeduje između 90 i 400 nuklearnih bojevih glava. Iako Iran u teoriji može pokušati da napadne izraelsko postrojenje, ostaje pitanje koliko je trenutno sposoban da pogodi toliko snažno branjen objekat poput Dimone. Istraživačka platforma *Bellingcat* objavila je analizu satelitskih snimaka *PlanetScope* sistema, koja pokazuje da je tokom nedavnih napada pogođeno najmanje 15 policijskih stanica u Teheranu. Prema dostupnim informacijama, ubijeno je oko 40 visokih iranskih komandira, a Revolucionarna garda suočava se sa ozbiljnim pritiskom na komandne i kontrolne strukture nakon intenzivnih vojnih akcija Sjedinjenih Država i Izraela, kao i ubistva iranskog vrhovnog vođe Alija Hameneija.