Donald Tramp je na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu govorio o Grenlandu, NATO-u, carinama, Evropi, migracijama, ratu u Ukrajini i energetici, a potom je komentarisao svoj nastup i pohvalio reakcije publike.

Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp danas se, nakon dugog i neuobičajenog govora na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, kratko obratio i na prijemu za poslovne lidere, gdje je komentarisao reakcije na svoj nastup.

"Imali smo dobar govor. Dobili smo odlične kritike. Ne mogu da vjerujem da smo dobili dobre kritike za taj govor. Obično kažu da je 'on užasan tip diktatora'. Ali ponekad vam treba diktator. Ali, u ovom slučaju to nisu rekli. I sada je sve stvar zdravog razuma. Sve se temelji na zdravom razumu, znate. Nije ni konzervativno ni liberalno ni bilo šta drugo. Uglavnom je, recimo, 95 procenata zdrav razum“, rekao je Tramp.

Speaking at tonight’s CEO Reception and Dinner for the World Economic Forum in Davos, Switzerland, President Donald J. Trump stated: “We had a good speech. We got great reviews. I can't believe it. We got good reviews in that speech. Usually they say, ‘he's a horrible dictator…pic.twitter.com/IWn8yrPPb0 — OSINTdefender (@sentdefender)January 21, 2026

Ranije tokom dana Tramp je na glavnoj pozornici WEF-a održao govor u kojem je govorio o Grenlandu, NATO-u, carinama, Evropi, migracijama, ratu u Ukrajini i energetici.

Šta je rekao na pozornici WEF-a?

Utvrdio je da želi "hitne pregovore" o Grenlandu, ali je naveo da neće koristiti silu, kritikovao je Evropu zbog migracione politike i rasta javne potrošnje, branio carine kao alat američkog ekonomskog rasta, te rekao da istovremeno razgovara sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim o mogućem mirovnom dogovoru, prenosi Index.

U govoru se takođe više puta obrušio na klimatske politike, koje je nazvao "Zelenom novom prevarom", te je tvrdio da su Sjedinjene Države pod njegovim vođstvom doživjele "ekonomsko čudo".