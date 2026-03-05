Vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za pomorsku i unutrašnju plovidbu u Ministarstvu pomorstva, Goran Idrizović, saopštio je da resor pomorstva kontinuirano prati bezbjednosnu situaciju na Bliskom istoku i drugim rizičnim područjima.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ministarstvo pomorstva pažljivo prati bezbjednosnu situaciju na Bliskom istoku i u stalnoj je komunikaciji sa Ministarstvom vanjskih poslova i diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Pomorci koji se nalaze u ratom pogođenim područjima pozvani su da se registruju na posebnoj platformi kako bi država imala tačnu evidenciju i mogla adekvatno reagovati u slučaju pogoršanja bezbjednosnih prilika.

On je podsjetio da je Ministarstvo nedavno pokrenulo posebnu platformu za hitnu registraciju crnogorskih pomoraca koji se nalaze na brodovima u ratom pogođenim zonama, prenosi CdM.

“Dio pomoraca se već javio putem platforme, a u narednim danima očekujemo i masovniji odziv“, kazao je Idrizović u video izjavi dostavljenoj medijima.

Naglasio je da je ova platforma izuzetno važna, jer omogućava da se formira tačna evidencija o broju pomoraca koji se nalaze u rizičnim područjima.

“Pozivam sve pomorce da se registruju kako bismo mogli da generišemo precizne podatke o broju naših pomoraca u pogođenim zonama, procijenimo stepen rizika u pojedinim slučajevima i uskladimo dalje djelovanje i eventualne aktivnosti države ukoliko dođe do dodatne bezbjednosne eskalacije u tim područjima“, poručio je Idrizović.

On je uputio poruku podrške pomorcima i njihovim porodicama.

“Niste sami i nijeste prepušteni sami sebi. Država stoji uz vas konkretnim djelima kako bi se obezbijedilo bezbjedno obavljanje službe na brodovima, a ukoliko situacija to bude zahtijevala, i bezbjedan povratak kući“, kazao je Idrizović.