Putin od Trampa dobio nacrt mirovnog plana za Ukrajinu početkom januara.

Izvor: Grigory Sysoev / Sputnik / Profimedia

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin dobio je od američkog predsjednika Donalda Trampa nacrt predloga mirovnog sporazuma za kraj rata u Ukrajini, javlja "Blumberg". Ovaj nacrt predloga sporazuma su odobrile zajedno Ukrajina i njeni glavni evropski saveznici.

Putin je dokument dobio od svog bliskog pomoćnika, Kirija Dmitrijeva. Putin je posle Nove godine dobio predlog sporazuma o kom će diskutovati sa specijalnim izaslanikom Trampa, Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, zetom američkog predsednika.

Sastanak će se održati u Moskvi, vjerovatno sledeće nedelje. Kremlj je ocijenio ovaj dokument kao "značajan korak naprijed", ali da i dalje postoje brojne odredbe koje nisu navedene ili ne odgovaraju Moskvi.