Donald Tramp izvrijeđao Emanuela Makrona u Davosu u uživo prenosu pred cijelim svijetom.

Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp je izvrijeđao i ponizio francuskog predsjednika Emanuela Makrona tokom svog obraćanja na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu u Švajcarskoj. Prvo je kritikovao celu Evropu riječima da bi sve države na starom kontinentu "pričale njemački i japanski jezik" da nije bilo američke intervencije u Drugom svjetskom ratu, a onda je govorio o odnosima sa Makronom kada nije birao riječi za francuskog predsjednika.

Tramp je izvrijeđao i ponizio Makrona u uživo prenosu. Njegovo obraćanje pratilo se širom svijeta i trajalo je skoro sat vremena.

"Gledao sam ga juče sa tim lijepim naočarama za sunce. Šta se tu dogodilo?!", započeo je Tramp pravo niotkuda da govori o Makronu.

Prije osvrta na francuskog predsjednika, Tramp je govorio o ekonomiji Sjedinjenih Država, ratu u Ukrajini, Venecueli i geo-političkim odnosima u svijetu. Onda je "udario" na Makrona, čak ga je imitirao zbog naočara za sunce koje su privukle veliku pažnju na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu.

LMFAO!!! President Trump just ROASTED Emmanuel Macron LIVE in Davos, right in front of him!



“I said, here’s the story, Emmanuel, you’re gonna do it and you’re gonna do it FAST. If you don’t, I put 25% tariffs on you and 100% on your wines and champagnes! ‘No, no, Donald, I…pic.twitter.com/LIN2nk4ogL — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman)January 21, 2026

"Predomislio se čim sam mu zaprijetio carinama, za tri minuta sam ga ubijedio"

"Razgovarao sam sa Makronom i cijenama ljekova. On je prvo odbio to, ali čim sam mu zaprijetio carinskim mjerama od 25 odsto na izvoz francuskih vina i šampanjaca, predomislio se.

Za tri minuta sam ga ubijedio. Tražio sam od njega da poveća cijene ljekova jer nas 30 godina tako zaje**vaju", objasnio je Tramp, prenosi britanski list "Gardijan".