Donald Tramp izvrijeđao Emanuela Makrona u Davosu u uživo prenosu pred cijelim svijetom.
Američki predsjednik Donald Tramp je izvrijeđao i ponizio francuskog predsjednika Emanuela Makrona tokom svog obraćanja na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu u Švajcarskoj. Prvo je kritikovao celu Evropu riječima da bi sve države na starom kontinentu "pričale njemački i japanski jezik" da nije bilo američke intervencije u Drugom svjetskom ratu, a onda je govorio o odnosima sa Makronom kada nije birao riječi za francuskog predsjednika.
Tramp je izvrijeđao i ponizio Makrona u uživo prenosu. Njegovo obraćanje pratilo se širom svijeta i trajalo je skoro sat vremena.
"Gledao sam ga juče sa tim lijepim naočarama za sunce. Šta se tu dogodilo?!", započeo je Tramp pravo niotkuda da govori o Makronu.
Prije osvrta na francuskog predsjednika, Tramp je govorio o ekonomiji Sjedinjenih Država, ratu u Ukrajini, Venecueli i geo-političkim odnosima u svijetu. Onda je "udario" na Makrona, čak ga je imitirao zbog naočara za sunce koje su privukle veliku pažnju na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu.
Tramp ponizio Makrona u Davosu u uživo prenosu: Imitirao ga i izvrijeđao pred svjetskim liderima (Video)
"Predomislio se čim sam mu zaprijetio carinama, za tri minuta sam ga ubijedio"
"Razgovarao sam sa Makronom i cijenama ljekova. On je prvo odbio to, ali čim sam mu zaprijetio carinskim mjerama od 25 odsto na izvoz francuskih vina i šampanjaca, predomislio se.
Za tri minuta sam ga ubijedio. Tražio sam od njega da poveća cijene ljekova jer nas 30 godina tako zaje**vaju", objasnio je Tramp, prenosi britanski list "Gardijan".
