Susret Južne Alabame i Koustal Karoline obilježila je nesvakidašnja tuča košarkašica

Izvor: Screenshot/Twitter/@Sctvman

Tokom utakmice "Sun Belt" šampionata došlo je do scene koja je zasjenila sam sportski događaj. Umjesto košarke, pažnju je privukao fizički obračun koji je izbio u završnici meča između ekipa Južne Alabame i Koustal Karoline. Iako je reakcija sa strane bila brza, sudija je zbog fizičkog napada završila na zemlji i ukazana joj je pomoć.

Napetost je eskalirala nakon jednog duela pod košem, kada su se igračice sukobile, a situacija je brzo izmakla kontroli. U sukob su se uključile i druge košarkašice, kao i članovi stručnih štabova, pa je teren u kratkom roku postao mjesto haosa koji nije imao nikakve veze sa sportom.

Pogledajte kako je izgledala tuča košarkašica:

South Alabama wins over Coastal Carolina despite having 7 players ejected in a major brawl late in the 4th quarter. A ref even got knocked down.pic.twitter.com/ZD8Al7zXnE — Joe Wright (@Sctvman)March 4, 2026

Posebno je zabrinjavajuće što je sudija, pokušavajući da razdvoji zavađene strane, zadobio udarac i završio na podu. Njeno obaranje dodatno je šokiralo prisutne, a meč je prekinut dok se situacija nije stabilizovala.

Posljedice incidenta bile su ozbiljne - nekoliko igračica je isključeno iz daljeg toka takmičenja, dok klubovi sada čekaju odluke disciplinskih organa. Iako je Južna Alabama na kraju slavila (80:70) i prošla dalje, ostaje neizvjesno u kakvom će sastavu nastaviti turnir zbog mogućih suspenzija ključnih igračica.