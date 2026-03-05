Susret Južne Alabame i Koustal Karoline obilježila je nesvakidašnja tuča košarkašica
Tokom utakmice "Sun Belt" šampionata došlo je do scene koja je zasjenila sam sportski događaj. Umjesto košarke, pažnju je privukao fizički obračun koji je izbio u završnici meča između ekipa Južne Alabame i Koustal Karoline. Iako je reakcija sa strane bila brza, sudija je zbog fizičkog napada završila na zemlji i ukazana joj je pomoć.
Napetost je eskalirala nakon jednog duela pod košem, kada su se igračice sukobile, a situacija je brzo izmakla kontroli. U sukob su se uključile i druge košarkašice, kao i članovi stručnih štabova, pa je teren u kratkom roku postao mjesto haosa koji nije imao nikakve veze sa sportom.
Pogledajte kako je izgledala tuča košarkašica:
South Alabama wins over Coastal Carolina despite having 7 players ejected in a major brawl late in the 4th quarter. A ref even got knocked down.pic.twitter.com/ZD8Al7zXnE— Joe Wright (@Sctvman)March 4, 2026
Posebno je zabrinjavajuće što je sudija, pokušavajući da razdvoji zavađene strane, zadobio udarac i završio na podu. Njeno obaranje dodatno je šokiralo prisutne, a meč je prekinut dok se situacija nije stabilizovala.
Posljedice incidenta bile su ozbiljne - nekoliko igračica je isključeno iz daljeg toka takmičenja, dok klubovi sada čekaju odluke disciplinskih organa. Iako je Južna Alabama na kraju slavila (80:70) i prošla dalje, ostaje neizvjesno u kakvom će sastavu nastaviti turnir zbog mogućih suspenzija ključnih igračica.