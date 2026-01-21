Američki predsjednik Donald Tramp je tokom govora više puta pominjao Island, iako je očigledno govorio o Grenlandu - teritoriji koju SAD žele da preuzmu.

Izvor: MANDEL NGAN / AFP / PROFIMEDIA

Američki predsjednik Donald Tramp je u svom govoru četiri puta spomenuo Island, iako je izgleda mislio na Grenland, dansku teritoriju koju pokušava da preuzme, piše CNN.

U jednom trenutku, Tramp je izjavio kako ga je NATO "volio" sve do "poslednjih nekoliko dana kada sam im rekao za Island". Kasnije je dodao da odbrambeni savez "nije bio tu za njih po pitanju Islanda".

Osvrćući se na pad berze, podstaknut strahovima od narušavanja transatlantskih veza, Tramp je rekao da je "berza juče prvi put pala zbog Islanda. Dakle, Island nas je već koštao mnogo novca", objasnio je.

Ostrvo koje Tramp pokušava da uzme je Grenland, a ne nezavisna država Island. Tramp je možda imao na umu led, s obzirom na neke od svojih opisa Grenlanda, koji je jednom opisao kao "veliki komad leda usred okeana". "Želimo komad leda za zaštitu svijeta, a oni nam ga neće dati", požalio se.