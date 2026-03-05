Edita u 5. mjesecu pjevala kod srpskog moćnika: Bivši je ostavio trudnu, a ona nikad ljepša u vamp izdanju

Edita Aradinović je bila jedna od tri pjevačice koja je nastupila na slavlju upriličenom povodom rođenja sina jednog biznismena

Izvor: editaaradinovic/instagram

Jedan srpski biznismen okupio je estradu na raskošnoj proslavi povodom rođenja sina, a iako se vodilo računa o svakom detalju, najveće iznenađenje večeri defintivno je bio nastup trudne Edite Aradinović.

Lijepa pjevačica pojavila se pred gostima u elegantnom izdanju, a u prvom planu bili su duboki dekolte i trudnički stomak.

Inače, pjevačica se u poslednje vrijeme povukla iz javnosti kako bi se posvetila bebi koja dolazi kroz par mjeseci.

Pored nje su nastupale i druge poznate pjevačice - Jelena Rozga i Ivana Pavković.

Inače, Edita i njena sestra Indi, nedavno su bile gošće emisije Amidži šou, a pjevačica je prvi put progovorila i šta joj je zamjerio bivši partner.

"Dobila sam kritike od Nenada, oca djeteta, ja sam rekla da ne želim da kačim kako mi izgleda dijete, jer ne znam, možda ne želi da se slika ili šta već...Nenad mi je rekao: "Šta je s onim dogovorom da ne kačiš", a ja okačila dijete s ultrazvuka, napravila sam grešku i obrisala sam" rekla je pjevačica.

Pogledajte objavu pjevačice koju joj je zamjerio bivši:

Edita je priznala da je raskid sa Nenadom zajednička odluka, te da nije bilo do nje, ali da je sa njim u odličnim odnosima, što je prokomentarisala i njena sestra Indi:

"Nemoj mene, ja bih bila jako gruba i osudila bih sve muškarce. Ja mislim da nema pravih muškarca i zato žene imaju tu mušku energiju. Sve je više nemuškaraca, aplauz muškarcima, čast izuzecima..." poručila je Indi.