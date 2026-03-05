Policijski službenici su juče, u ulici Jadranski put, kontrolisali vozilo kojim je upravljao državljanin Turske - C.U.G. (29), sa privremenim boravkom u Budvi, dok se na mjestu suvozača nalazila državljanka Kazahstana - A.S. (26), takođe sa privremenim boravkom u Budvi.

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva lišili su slobode dva strana državljanina – državljanina Turske i državljanku Kazahstana, zbog ometanja i napada na policijskog službenika u vršenju službene dužnosti.

"Prilikom vršenja pregleda, C.U.G. je, kako se sumnja, fizički napao policijskog službenika na način što mu je zadao udarce u predjelu grudnog koša i glave, nakon čega je policijski službenik, uz upotrebu fizičke snage, uspio da savlada navedeno lice. Za to vrijeme, državljanka Kazahstana je fizički ometala policijskog službenika hvatajući ga za ruku i djelove uniforme", navodi se u saopštenju.

Po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, C.U.G. je lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti nakon čega mu je od strane postupajućeg tužioca određeno zadržavanje.

A.S. je lišena slobode zbog počinjenog prekršaja iz člana 11 Zakona o javnom redu i miru, a nakon okončanja prekršajnog postupka, od strane inspektora za strance, pokrenut je postupak za prekid njenog privremenog boravka u Crnoj Gori.