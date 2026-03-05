Viktor slikao Brenu bez trunke šminke: Skinuo joj filtere i svi gledaju u jedno, ovakvu je nismo vidjeli do sad (Foto)

Viktor je objavom sa majkom podigao prašinu na Instagramu

Izvor: viktorernest / Instagram

Viktor Živojinović ne krije koliko je blizak sa majkom, popularnom pevačicom Lepom Brenom. On je već neko vrijeme dio i njenog poslovnog tima zbog čega provode dosta vremena zajedno, a sada je na njegovom profilu osvanula fotografija koja je iznenadila pratioce.

Viktor je podijelio selfi sa majkom, a ovo je bila rijetka prilika da Brenu vidimo bez šminke.

Izvor: viktorernest / Instagram

Pjevačica se slikala u opuštenom izdanju, nosila je naočare za vid, dok su joj preko čela pale šiške.

Pogledajte i njena izdanja sa koncerata i emisija kada je tip-top sređena:

Brena nije skidala osmjeh sa lica, a mnogi su bili oduševljeni što su je vidjeli i bez filtera, hvaleći je kako izgleda.