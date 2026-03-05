Viktor slikao Brenu bez trunke šminke: Skinuo joj filtere i svi gledaju u jedno, ovakvu je nismo vidjeli do sad (Foto)

Viktor je objavom sa majkom podigao prašinu na Instagramu
Viktor Živojinović ne krije koliko je blizak sa majkom, popularnom pevačicom Lepom Brenom. On je već neko vrijeme dio i njenog poslovnog tima zbog čega provode dosta vremena zajedno, a sada je na njegovom profilu osvanula fotografija koja je iznenadila pratioce.
Viktor je podijelio selfi sa majkom, a ovo je bila rijetka prilika da Brenu vidimo bez šminke.Izvor: viktorernest / Instagram
Pjevačica se slikala u opuštenom izdanju, nosila je naočare za vid, dok su joj preko čela pale šiške.
Pogledajte i njena izdanja sa koncerata i emisija kada je tip-top sređena:
Brena nije skidala osmjeh sa lica, a mnogi su bili oduševljeni što su je vidjeli i bez filtera, hvaleći je kako izgleda.