Po završetku izrade tehničke dokumentacije i dizajnerskog rješenja, UNDP će raspisati postupak javne nabavke za nabavku službenih uniformi za policijske službenike.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Crnogorska dizajnerka Marina Banović kreiraće nove službene uniforme Uprave policije, a za njihovu nabavku biće zadužena međunarodna organizacija Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), saopšteno je CdM-u iz Ministarstva unutrašnjih poslova MUP.

“Naime, zbog nemogućnosti da u potpunosti realizuje tender za nabavku uniformi za policijske službenike, na osnovu sporazuma potpisanog 3. oktobra 2025. godine, umjesto MUP-a tender će, po svojim procedurama, sprovesti UNDP”, kazali su iz MUP-a.

Prema ovom sporazumu, prva uplata u iznosu od 1,9 miliona eura već je izvršena, a MUP će ukupno staviti na raspolaganje UNDP-u 4.434.477 eura, koje mora isplatiti do kraja aprila 2026. godine.

MUP je, inače, tokom 2023. i 2024. godine raspisivao tendere za nabavku novih uniformi, međutim, ti tenderi su svaki put propali ili su bili poništeni, zbog čega policijski službenici i dalje nose uniforme nabavljene još 2016. godine, prenosi CdM.

Kako su pojasnili iz MUP-a za CdM, ovaj projekat se realizuje u okviru strateške saradnje Ministarstva unutrašnjih poslova i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), uspostavljene kroz Mehanizam za angažovanje za period 2025–2027, s ciljem jačanja tehničkih i operativnih kapaciteta Ministarstva.

“Pomenutim sporazumom predviđeno je da UNDP, u skladu sa svojim procedurama javnih nabavki, angažuje eksperte za pripremu tehničke specifikacije i dizajna novih službenih uniformi, u skladu sa najboljim svjetskim praksama i potrebama Uprave policije. Nakon sprovedenih postupaka, za pripremu tehničke specifikacije angažovana je Mirjana Reljić, dok je za dizajn novih uniformi angažovana Marina Banović”, kazali su iz MUP-a za CdM.

Po završetku izrade tehničke dokumentacije i dizajnerskog rješenja, UNDP će raspisati postupak javne nabavke za nabavku službenih uniformi za policijske službenike.

Za realizaciju projekta Ministarstvo unutrašnjih poslova obezbijedilo je finansijski doprinos u iznosu od 4.434.477,46 eura.