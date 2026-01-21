Evropska unija obustavila je formalno odobravanje trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim Državama nakon prijetnji predsjednika Donalda Trampa uvođenjem carina povezanih sa Grenlandom.

Izvor: Profimedia

Evropska unija zaustavila je proces formalnog odobravanja trgovinskog sporazuma sklopljenog s američkim predsjednikom Donaldom Trampom, nakon njegovih prijetnji uvođenjem carina povezanih sa Grenlandom.

Reakcija Evropskog parlamenta

Bernd Lange, predsjednik Odbora za međunarodnu trgovinu Evropskog parlamenta, izjavio je da zbog prijetnji protiv Grenlanda, Danske i njihovih evropskih saveznika EU nije imala drugog izbora osim da obustavi rad na sporazumu.

"S obzirom na kontinuirane i eskalirajuće prijetnje, uključujući prijetnje carinama, protiv Grenlanda i Danske, kao i njihovih evropskih saveznika, nismo imali drugog izbora nego da obustavimo rad", rekao je Lange.

Dodao je da se nikakvi koraci ka napredovanju sporazuma neće preduzimati "dok se SAD ponovo ne opredijeli za saradnju, a ne konfrontaciju".

"Naš suverenitet i teritorijalni integritet su ugroženi. Poslovanje kao i obično nije moguće", naveo je Lange u objavi na društvenoj mreži X.

Trampove prijetnje

Odluka je uslijedila nakon što je Tramp u subotu izjavio da će sedam zemalja Evropske unije, zajedno s Ujedinjenim Kraljevstvom, biti pogođeno carinama ukoliko ne dozvole Sjedinjenim Državama kontrolu nad Grenlandom.

Detalji zaustavljenog sporazuma

Trgovinski sporazum postignut je u julu tokom posjete predsjednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen Trampovom golf-klubu u Turnberiju u Škotskoj, prenosi Index. Suština sporazuma bilo je ograničavanje američkih carina na većinu uvoza iz EU na 15 odsto, što je bila jedna od najnižih stopa koje je prošle godine dobio bilo koji trgovinski partner.

Neki uvoz iz EU, poput generičkih ljekova, trebalo je da bude u potpunosti oslobođen carina.

Zauzvrat, Evropska unija, najveći trgovinski partner SAD-a, snizila bi carine na određene proizvode koje uvozi iz Sjedinjenih Država, što bi pomoglo američkim poljoprivrednim i industrijskim kompanijama u plasmanu njihovih proizvoda.

Promjena tona

Kada je sporazum prvobitno objavljen, Evropska komisija saopštila je da on "vraća stabilnost". Međutim, to se promijenilo nakon Trampove prijetnje carinama.

"U politici, kao i u poslu, dogovor je dogovor. A kada se prijatelji rukuju, to mora nešto da znači", rekla je Fon der Lajen u utorak na Svjetskom ekonomskom forumu.