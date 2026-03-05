To su saopštili iz SDT-a, navodeći da je Popović u zatvoru zbog drugog krivičnog djela, a da su Milić i Kaluđerović u bjeksvu.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) predalo je optužnicu protiv Srđana Popovića, Bobana Milića i Nenada Nena Kaluđerovića zbog ubistva Dalibora Đurića iz Kotora, 22. septembra 2016. godine u spuškom zatvoru.

To su saopštili iz SDT-a, navodeći da je Popović u zatvoru zbog drugog krivičnog djela, a da su Milić i Kaluđerović u bjeksvu.

Na teret im se stavljaju krivčna djela stvaranje kriminalne organizacije, Popoviću i Miliću da su kao saizvršioci ubili Đurića, a Kaluđeroviću teško ubistvo pomaganje, prenose "Vijesti".

“Specijalno državno tužilaštvo je Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici predalo optužnicu protiv okrivljenih: S. P., B. M. i N. K. zbog postojanja osnovane sumnje da su učinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, okrivljeni S. P. i B. M. kao saizvršioci i krivično djelo teško ubistvo, a okrivljeni N. K. krivično djelo teško ubistvo pomaganjem”, saopšteno je iz SDT-a.

Pojašnjavaju da je predmet optužnice djelovanje kriminalne organizacije čiji su pripadnici okrivljeni i druga nepoznata lica, sa tačno određenim ulogama i zadacima, u cilju vršenja krivičnih djela ubistvo i teško ubistvo, pa tako i ubistvo oštećenog Đurića, pripadnika suprostavljene kriminalne organizacije, u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, 22. septembra 2016. godine.

“Okrivljeni S. P. je u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, u pritvoru u drugom krivičnom predmetu i postupku, a okrivljeni B. M. i N. K. su u bjekstvu i u odnosu na njih je određen pritvor i naređeno raspisivanje potjernice”, piše u saopštenju.

“Vijesti” su prije godinu objavile prepisku sa Skaj aplikcije, tokom koje je Kaluđerović prepričavao Kašćelanu da bi ubica Dalibora Đurića zaglavio na robiji da on nije dobro očistio pušku nakon zločina.

Njih dvojica imaju intenzivnu komunikaciju na toj nekada zaštićenom telefonskom programu.

Cetinjanin ubicu tada zatvorenog Đurića oslovljava sa Svat, a sa jednim od vođa kavačkog klana o tome je komunicirao 20. januara 2021. godine.

Iz njihovog dopisivanja proizilazi da Đurića nazivaju “Gero ćopavi”, ali i da je ista osoba koja je izvršila to ubistvo likvidirala i jednog od Đuričkovića.

Banjalučanin Popović prije dva dana ponovo je osuđen na 15 godina i 10 mjeseci zatvora, jer je na šetalištu u Budvi sa umišljajem ubio Gorana Đuričkovića u Budvi.

Tog dana Cetinjanin pita Kotoranina “ko je Pošta” i je li on dolazio sa Kašćelanom i Radojem Zvicerom kod njega u planinu da pucaju...

Kaluđerović u komunikaciji sa Kašćelanom, Zvicera naziva Munja.

“Koji Pošta”, pita ga Kašćelan, nakon čega Cetinjanin objašnjava.

“Marinko Rajković, Pišta...”

Kotoranin mu piše da Pišta nije dolazio sa njima, jer je to “klošar”...

“Nisam znao ko je onaj što je vježbao”, objašnjava Cetinjanin, nakon čega mu Kašćelan čestita slavu i pita da li stvarno ne zna ko je vježbao.

Kaluđerović se zahvaljuje, konstatuje da je i Zviceru slava, a pita Kašćelana je li i Milanu Vujotiću.

Od Kotoranina dobija odgovor da je “samo Munji” slava, a i na pitanje zna li ko je vježbao na planini i koga je taj ubio.

“Pa znaš li koga je onaj ubio što je vježbao u planinu. On je ubio Gera ćopavog i Đuričkovića”, objašnjava mu Kašćelan.

Kaluđerović ga podsjeća da ne misli na tog ubicu, već na drugog.

“Ma ne Svat brate, niste vi sa njim dolazili, on je dolazio sa Italijanom. Nego ti i Munja kad ste bili. Za Svata znam, pa mi smo ga spremali za zatvor, ja čistio pušku, da je nisam onako prskao - pao bi”, piše Kaluđerović.

Kašćelan se tada prisjeća i drugog koji je vježbao na planini:

“A da to je Šilje, jedan četvrtan iz Niša. Njega smo dovodili gore”.

“Toga nisam znao”, konstatuje Kaluđerović.

Kaluđerović je od aprila 2023. godine nedostupan crnogorskim istražiteljima, koji tragaju za njim zbog sumnje da je dio kriminalne grupe odgovorne za dvostruko ubistvo u Spužu, 14. oktobra 2020. godine.

Tu tridesetjednočlanu kriminalnu grupu koju je, prema tvrdnjama specijalnih tužilaca okupio šef kavčana Radoje Zvicer, terete da su počinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo u saizvršilaštvu na štetu škaljarca Damira Hodžića i njegovog zeta Adisa Spahića, koji nije imao kriminalni dosije.

Tužioci tvrde da su članovi te kriminalne organizacije postali Vujotić, Kašćelan, Kaluđerović, Veljko Belivuk, Marko Miljković, Stevan Kraljević, Vladimir Vučković, Ratko Živković, Nebojša Janković, Darko Prelević, Darko Perović, Marko Kilibarda, Aleksandar Paunović, Milan Knežević, Aleksandar Dragićević, Zoran Kažić, Aleksandar Ljumović, Radoje Živković, Dragan Knežević, Blagoje Gašić, Dejan Gašić, Nikša Perović, Miloš Radonjić, Petar Đurović, Rade Garović, Mersudin Čalaković, Nikola Spasojević, Radovan Mujović, Borko Bešović i Bojan Bešović.

Kotoranin Dalibor Đurić je 22. septembra 2016. godine hicem iz snajpera pogođen dok se nalazio na redovnoj šetnji u zatvorskom krugu Poluotvorenog odjeljenja KPD Podgorica.

Ranjen je u predjelu grudi, hitno je transportovan u Urgentni blok Kliničkog centra, gdje su ljekari bezuspješno pokušali reanimaciju, nakon čega su konstatovali smrt. Crnogorski istražitelji još nijesu rasvijetlili to ubistvo.

Budvanin Goran Đuričković ubijen je 27. oktobra 2015. godine, oko 20 časova u Budvi, na šetalištu ispred lokala “The Old Fishermans Pub”.

Radomir Đuričković likvidiran je 10. oktobra 2016. na Cetinju.

Đurić i oba Đuričkovića bili su označeni kao visokopozicionirani pripadnici škaljarskog klana, prenose "VIjesti".

Snajper radio i u Budvi

U podgoričkom Višem sudu Popović je prekjuče osuđen na 15 godina i 10 mjeseci zatvora jer je na šetalištu ispred ugostiteljskog objekta “The Old Fishermans Pub”, sa umišljajem ubio Gorana Đuričkovića u Budvi.

Presudu je izrekla predsjednica krivičnog vijeća, sutkinja Katarina Padalica.

U odluci se navodi da je okrivljeni sa prostora stare puškarnice koja se nalazi na zidinama Starog grada, iznad lokacije zvane “Zvono”, iz automatske puške njemačke proizvodnje “hekler & koh”, obrušenog fabričkog broja, ispalio tri hica u oštećenog.

U presudi se dalje navodi da se Đuričković u tom momentu nalazio na šetalištu ispred ugostiteljskog objekta “The Old Fishermans Pub”. Jedan od ispaljenih hitaca pogodio ga je u predjelu desne strane grudnog koša, nanoseći mu teške i po život opasne povrede, od kojih je na mjestu nastupila smrt.

Nakon toga je okrivljeni Popović pobjegao sa unaprijed pripremljenim skuterom za vodu u pravcu Kotora.

U mjestu Platamuni je između plaža Trsteno i Ploče u uvali ostavio skuter. Sa ciljem uništavanja bioloških tragova, benzinom je zapalio navedeni skuter i udaljio se u nepoznatom pravcu.

Automatsku pušku je bacio u more, koja je pronađena moru 12. septembra 2016. godine u prostoru između rta Platamuni i plaže Mogren II.