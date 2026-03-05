Vijeće Osnovnog suda u Nikšiću, kojim je predsjedavala sutkinja Sanja Nikić, odbilo je kao neosnovane žalbe branilaca Aca Đukanovića izjavljene protiv rješenja sudije za istragu kojim mu je određen pritvor

Krivično vijeće Osnovnog suda u Nikšiću odbilo je žalbe branilaca Aca Đukanovića i potvrdilo rješenje o određivanju pritvora zbog sumnje na nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Vijeće Osnovnog suda u Nikšiću, kojim je predsjedavala sutkinja Sanja Nikić, odbilo je kao neosnovane žalbe branilaca Aca Đukanovića izjavljene protiv rješenja sudije za istragu kojim mu je određen pritvor, prenosi CdM.

Đukanoviću je pritvor određen zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Prema odluci suda, pritvor je određen po osnovu opasnosti od bjekstva.

Sud je ocijenio da postoji osnovana sumnja da je Đukanović izvršio krivično djelo što, kako navode, proizilazi iz dokaza prikupljenih tokom pretresa njegove kuće u naselju Rastoci kod Nikšića.

“Tokom pretresa policija je pronašla više komada vatrenog oružja, veću količinu municije, kao i zaštitne pancire i drugu opremu, za koje okrivljeni nije imao odgovarajuću dokumentaciju”, navodi se, između ostalog, u odluci.

U obrazloženju rješenja navodi se da okolnosti slučaja ukazuju na realan rizik od bjekstva ukoliko bi se okrivljeni branio sa slobode.

Sud je, između ostalog, cijenio činjenicu da je Đukanović u prethodnom periodu više puta boravio u inostranstvu, uključujući i boravak duži od tri mjeseca, kao i da raspolaže značajnim finansijskim sredstvima.

Vijeće je zaključilo da bi okrivljeni, imajući u vidu svoje finansijske mogućnosti, međunarodne kontakte i porodične veze u inostranstvu, mogao napustiti Crnu Goru i na taj način ometati vođenje krivičnog postupka.

“Imajući u vidu sve naprijed izložene okolnosti, vijeće nalazi da se u konkretnom slučaju ne radi o apstraktnoj i pretpostavljenoj opasnosti, već o realnoj i konkretno zasnovanoj procjeni rizika od bjekstva, koja proizilazi iz ukupnosti ličnih i objektivnih okolnosti na strani okrivljenog. Sud je pri tome imao u vidu da sama visina zaprijećene kazne ne može biti jedini osnov za određivanje pritvora, ali da u sadejstvu sa utvrđenim činjenicama – učestalim i dugotrajnim boravcima u inostranstvu, raspolaganjem značajnim finansijskim sredstvima, postojanjem porodičnih i socijalnih veza van teritorije Crne Gore – ista dobija naročitu težinu i značaj”, ističe se.

Sud je ocijenio da se svrha obezbjeđenja prisustva okrivljenog u postupku ne može postići blažim mjerama, poput oduzimanja pasoša ili drugih mjera nadzora, prenosi CdM.

Osim toga, u pogledu navoda branilaca Đukanovića da to što djeca okrivljenog žive i školuju se u inostranstvu ukazuje da su djeca izdržavana lica, da su maloljetna i bez prihoda, te da oni, kao takvi ne mogu ni na jedan način pomoći okrivljenom, vijeće ukazuje da su isti neutemeljeni, s obzirom da konkretne okolnosti mogu poslužiti i kao dodatni motiv okrivljenom da napusti Crnu Goru, budući da njegovo kretanje van Crne Gore svakako nije uslovljeno isključivo potrebama njegove djece, ali njihov boravak u stranoj državi, uz druge gore nabrojane razloge, predstavlja objektivan i racionalan razlog za odlazak okrivljenog u inostranstvo.

Vijeće suda ističe da finansijska moć Đukanovića, posmatrana u vezi sa njegovim dosadašnjim obrascem kretanja i boravka u inostranstvu, ne predstavlja hipotetičku ili apstraktnu okolnost, već konkretan faktor koji utiče na procjenu rizika od njegove nedostupnosti sudu ukoliko bi se našao na slobodi.

Zbog toga je odlučeno da se žalbe branilaca odbiju i potvrdi rješenje o pritvoru, dok protiv ove odluke nije dozvoljena žalba.

Za krivična djela koja su Đukanoviću stavljena na teret zaprijećena je kazna zatvora u trajanju od jedne do šest godina.