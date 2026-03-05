Traži se hitna dikvalifikaciju zbog brutalne tuče u Eliti 9: U skandalu učestvovali i momci iz obezbjeđenja

Sve se desilo u spavaoni rijalitija Elita 9, a nakon što je objavljen snimak, gledaoci su stali na stranu obezbjeđenja

Novi haos u rijalitiju Zadruga 9 Elita podigao je ogromnu prašinu među gledaocima, nakon sukoba Bore Santane i pripadnika obezbjeđenja. Nakon brutalne tuče u spavaćoj sobi i pokušaja da nastavi sukob sa ostalim učesnicima, Bora je optužio obezbjeđenje TV Pink da ga je navodno gurnulo i povrijedilo, što je izazvalo lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Mnogi gledaoci smatraju da je upravo Bora svojim ponašanjem doveo do incidenta, jer je i posle tuče nastavio da nasrće na učesnike, dok su pripadnici obezbjeđenja pokušavali da spriječe novu eskalaciju nasilja u Bijeloj kući.

Gledaoci traže hitnu diskvalifikaciju iz Zadruge 9 Elite

Nakon emitovanja snimaka, društvene mreže preplavili su komentari u kojima publika zahtijeva hitnu diskvalifikaciju Bore Santane iz rijalitija Zadruga 9 Elita. Gledaoci posebno ističu da su uvrede koje je izgovarao na račun porodica drugih učesnika bile jezive i nedopustive, te da je samo bilo pitanje vremena kada će takva atmosfera dovesti do fizičkog nasilja.

Kako navode u komentarima, stravične uvrede i stalne provokacije stvorile su ogromnu tenziju među učesnicima, a mnogi smatraju da produkcija mora hitno da reaguje kako bi sprečila nove incidente.

Pad na sto tokom nagurivanja sa obezbeđenjem

Dodatni bes gledalaca izazvalo je to što je Bora nakon incidenta pokušao da krivicu prebaci na obezbjeđenje. Na snimku se vidi kako, tokom nagurivanja dok su ga momci iz obezbjeđenja sprečavali da nastavi sukob, Bora gubi ravnotežu i pada na klupu i sto u Bijeloj kući.

Uprkos tome, Bora je optužio obezbjeđenje da su ga gurnuli i povrijedili, iako se na snimku vidi da su pripadnici obezbjeđenja samo pokušavali da ga zadrže i spriječe dalju tuču.

Publika stala na stranu obezbjeđenja

Veliki broj komentara podržao je momke iz obezbjeđenja, uz ocjenu da su reagovali profesionalno i da su radili svoj posao u skladu sa pravilima rijalitija Zadruga 9 Elita.

Gledaoci navode da je obezbeđenje reagovalo kako bi zaštitilo učesnike i spriječilo dalju eskalaciju nasilja, dok odgovornost za incident vide isključivo u ponašanju Bore Santane.

Produkcija pod pritiskom da reaguje

Nakon ovog skandala, mnogi očekuju hitnu reakciju produkcije TV Pink. Na mrežama se sve češće mogu vidjeti komentari u kojima gledaoci poručuju da je vrijeme za oštru kaznu ili diskvalifikaciju, kako bi se poslala jasna poruka da nasilje i uvrede porodica nemaju mjesto u rijalitiju.

Da li će Bora Santana snositi posledice zbog ovog incidenta i da li će produkcija Zadruge 9 Elite donijeti odluku o diskvalifikaciji ili o strožoj novčanoj kazni, vidjećemo u narednom periodu.

