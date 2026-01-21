Dmitrij Medvedev tvrdi da bi američko zauzimanje Grenlanda bilo "manje legitimno" od ruskih pretenzija na Ukrajinu, dok Tramp ističe strateški značaj ostrva za odbranu SAD i planira njegovu militarizaciju.

Izvor: Profimedia

Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da bi američko zauzimanje Grenlanda bilo manje legitimno od pretenzija Moskve na ukrajinsku teritoriju, budući da Rusija vraća zemlje koje su vjekovima bile dio Ukrajine. To je napisao na svom Telegram kanalu.

"Grenland je potpuno drugačiji. Nikada nije imao direktnu vezu sa Sjedinjenim Državama, iako su nekoliko puta pokušavali da ga kupe", napisao je političar.

Takođe vjeruje da će Evropa pokušati da postigne sporazum sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom koji bi mu dao potpun vojni i ekonomski pristup Grenlandu, ali bi formalni suverenitet nad ostrvom ostao Danskoj.

"Situacija ovdje je generalno jasna. Kukavički evropski petlovi, ugušeni trankvilizatorima iz straha, ubijediće nametljivog tipa da prihvati puno starateljstvo nad ostrvom, ali da ga formalno ostavi u vlasništvu danske države", napisao je Medvedev i dodao:

"Radite šta god želite, kažu: uzmite ostrvo na trajno, besplatno korišćenje, razvijajte tamo njegove mineralne resurse besplatno, gradite vojne baze, aerodrome, raketne silose i sve druge objekte za potpunu kontrolu", Medvedev je izložio perspektive.

Po njegovom mišljenju, Tramp "treba da oslika ostrvo na svjetskim mapama u zvijezdama i prugama (već je objavio mapu, uključujući Kanadu i Venecuelu) i da stane uz Očeve osnivače".

U međuvremenu, iz Medvedeve perspektive, cijena zauzimanja Grenlanda mogla bi biti raspuštanje NATO-a. U međuvremenu, sam Tramp je izjavio da želi Grenland kako bi mogao da obara rakete kao šibice.

"Ovo je veoma važno za Sjedinjene Države. Gradimo Zlatnu kupolu, koja će se nadvijati nad zemljom. Ako neko želi da lansira rakete, ispaljivaće ih iz vazduha kao šibice. Znate, Ronald Regan je ovo želio prije mnogo, mnogo godina. Bio je ispred svog vremena. Gradimo Zlatnu kupolu, a činjenica da imamo Grenland čini je mnogo efikasnijom", rekao je šef Bijele kuće.