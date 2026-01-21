Tramp izvrijeđao i Putina i Zelenskog.

Izvor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp napravio je pravi šou prilikom svog obraćanja na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu jer nije štedio nikoga, izvrijeđao je cijelu Evropu i brojne lidere. Prvo je "dohvatio" francuskog predsjednika Emanuela Makrona kog je izvrijeđao i imitirao pred brojnim svjetskim liderima, a onda se osvrnuo na rat u Ukrajini i ruskog predsjednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nije došao u Davos. Međutim, Tramp je rekao da će se sastati sa njim kasnije u toku dana, nije poznato da li uživo ili putem telefona, a u međuvremenu "CNN" i "Rojters" saznaju da će se taj sastanak ipak održati sjutra, u četvrtak 22. januara.

"Oni su sada došli do tačke kada mogu zajedno da dođu i da napravimo taj sporazum. Ako to ne urade, obojica su glupi, to važi za obojicu.

Ne želim da vrijeđam nikoga, ali vi morate da napravite ovaj sporazum. Previše ljudi umire", istakao je Tramp, prenosi britanski list "Gardijan".