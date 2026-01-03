Potpredjsednica Venecuele Delsi Rodrigez nalazi se u Rusiji, prenosi Rojters, nakon što je ranije danas izjavila da vlasti u Karakasu ne znaju gdje se nalazi predsjednik Nikolas Maduro i zatražila "dokaz da je živ".

Izvor: Profimedia

Potpredsjednica Venecuele Delsi Rodrigez nalazi se u Rusiji, prenio je Rojters. Ranije danas Rodrigez je izjavila da venecuelanske vlasti ne znaju gdje se nalazi Nikolas Maduro, a onda je zatražila "dokaz da je živ".

Izjava je uslijedila nakon što je potvrđeno da je Maduro uhapšen u američkoj operaciji i odveden u Sjedinjene Države, gdje mu se sudi.

Prema Rojtersu, Rodrigez u trenutku davanja izjave nije bila u Venecueli. Izvori navode da se trenutno nalazi u Rusiji, ali detalji njenog putovanja još nisu poznati.

Venecuelanska vlada nije objavila zvanične informacije o tome ko trenutno drži izvršnu vlast u zemlji, niti je razjasnila status visokih državnih zvaničnika nakon hapšenja predsjednika.

Čak ni ruske vlasti se još nisu zvanično oglasile o boravku venecuelanske potpredsjednice u Moskvi.