Potpredsjednica Venecuele Delsi Rodrigez izjavila je da još uvijek ne znaju gdje je Nikolas Maduro.

Izvor: ZURIMAR CAMPOS / AFP / Profimedia

Potpredsjednica Venecuele Delsi Rodrigez tokom obraćanja na televiziji izjavila je da se mjesto boravka predsjednika Nikolasa Madura i prve dame Silije Flores još uvijek ne zna.

Zahtjevala je hitan dokaz da su oboje živi, nakon izvještaja da su ih američke snage zarobile tokom velike vojne operacije, prenosi B baha.

Rodrigez je potvrdila civilne žrtve i smrt vojnika uslijed napada, za koje je rekla da su pogodili više područja, uključujući Karakas, Aragvu, Mirandu i La Gvairu.

"Ima nevinih stanovnika Venecuele koji su izgubili živote", rekla je, nazivajući napad teškim napadom na suverenitet nacije.

Podsjetimo, predsjednika Nikolasa Madura zarobili su rano jutros pripadnici "Delta snaga", vodeće specijalne jedinice američke vojske, rekli su američki zvaničnici za CBS njuz.

Elitne Delta snage vojske bile su odgovorne i za misiju 2019. godine u kojoj je ubijen bivši vođa Islamske države Abu Bakr el Bagdadi.

Predsjednik SAD Donald Tramp se oglasio na društvenoj mreži TruthSocial i u objavi je potvrdio da su američke snage izvele napad, dodajući da su Maduro i njegova supruga uhvaćeni.

"Sjedinjene Američke Države uspješno su izvele masovni udar na Venecuelu i njenog predsjednika Nikolasa Madura, koji je, zajedno sa suprugom, uhvaćen i prebačen iz zemlje. Ova operacija izvedena je u saradnji sa američkim organima reda. Detalji će biti naknadno saopšteni. Konferencija za medije održaće se danas u 11 časova u Mar-a-Lagu. Hvala vam na pažnji", naveo je Tramp.