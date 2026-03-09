Novak Đoković je posle meča sa Aleksandrom Kovačevićem na turniru u Indijan Velsu priznao da mu nije uvijek prijatno na terenu.

Novak Đoković se prvi put od 2017. godine plasirao u osminu finala turnira u Indijan Velsu. Pobijedio je Aleksandra Kovačevića 6:4, 1:6, 6:4 i sada čeka da sazna da li će igrati sa Fransiskom Serundolom ili sa braniocem titule Džekom Drejperom. Posle meča je pohvalio rivala i istakao da mu je drago da se vidio sa jako dobrim prijateljem.

"Baš težak meč. Sjajan meč od stane Aleksa. Znamo se jako dobro, on je iz srpske porodice. imamo odličan odnos. Jedan je od najvećih talenata trenutno i raritet je vidjeti njegov jednoručni bekend. Igra sjajno, danas je sjajno servirao i teško je doći do brejka. Jedan gem u prvom setu i poslednji u trećem, Dao mi je šansu da to iskoristim", istakao je Novak.

"Ne uživam"

"Ne užuvam uvijek na terenu da budem iskren u ovakvim uslovima, Uz to igram sa igračem koji igra jako dobar tenis, ali tu sam i dalje. Na kraju sam uspio sve ovo da prebrodim", na kraju je rekao srpski teniser koji se prethodnih godina mučio ili preskakao Indijan Vels.

Potom je rekao nekoliko rečenica na srpskom o ovom duelu dva Srbina. Jednog pod našom, drugog pod zastavom Amerike.

"Izuzetno tijesan meč prtoiv dobrog prijatelja koga dobro poznajemo jer mu je cijela porodica iz Srbije. Drago mi je da je digao nivo igre. Servirao je, brutalan servis je imao. Iskoristio sam te šanse u poslednjem gemu,. Bilo je neizvjesno nakraju ko će uzeti meč i bilo mi je na kraju drago što sam ja izašao kao pobjednik", završio je Novak.

