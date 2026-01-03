Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro proglasio je vanredno stanje nakon najmanje sedam eksplozija i niskih prelijeta avionom u Karakasu.

Izvor: Federico PARRA / AFP / Profimedia

Najmanje sedam eksplozija i niski prelijeti aviona zabilježeni su oko dva sata ujutru po lokalnom vremenu u glavnom gradu Venecuele, Karakasu. Predsjednik te zemlje Nikolas Maduro proglasio je vanredno stanje.

Vlada Venecuele proglasila je vanredno stanje nakon što je optužila SAD za napad na civilne i vojne objekte.

US airstrikes across Caracas, Venezuela.



Americans, while you cannot afford groceries or rent or healthcare, your tax dollars are being used to commit war crimes across the globe.pic.twitter.com/rgIZzM7SR8 — courtneybonneauimages (@cbonneauimages)January 3, 2026

Tramp naredio napade na Karakas

Američki emiter CBS je prvi izvijestio da je predsjednik SAD Donald Tramp odobrio kopnene napade na Venecuelu nekoliko dana prije napada u subotu ujutru.

Vojni zvaničnici su bili spremni da izvrše operaciju na Božić, ali su američki vazdušni napadi u Nigeriji, kao i nepovoljni vremenski uslovi, odložili misiju, dodao je CBS.