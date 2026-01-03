SAD su u noćnoj operaciji izvele vojnu akciju u Venecueli i zarobile predsjednika Nikolasa Madura i prvu damu, koji su potom prebačeni van zemlje, potvrdili zvaničnici.

Izvor: ZURIMAR CAMPOS / AFP / Profimedia

U noćnoj operaciji, Sjedinjene Američke Države izvele su vojni udar u Venecueli, zarobivši predsjednika Nikolasa Madura i prvu damu Siliju Flores, koje su potom prevezene van zemlje. Visoki funkcioner vladajuće stranke Venecuele Nahum Fernandes izjavio je da su Maduro i njegova supruga uhapšeni u svom domu.

"Nikolas Maduro i njegova supruga nalazili su se u svojoj rezidenciji unutar vojnog kompleksa Fort Tiuna kada su zarobljeni. Tamo je izvršeno bombardovanje", rekao je Fernandes. "Tamo su sproveli ono što možemo nazvati otmicom predsjednika i prve dame zemlje", dodao je.

Najavljene optužnice

Američka državna tužiteljka Pam Bondi izjavila je da će se Maduro i njegova supruga suočiti sa optužbama na osnovu optužnice podignute u Njujorku. Predsjednik Tramp objavio je razvoj događaja na društvenoj mreži Truth Social nešto posle 4.30 ujutru po istočnoameričkom vremenu, najavivši i konferenciju za novinare u 11 sati.

Pravna osnova za ovu vanrednu vojnu akciju, kao i pitanje da li se Tramp prethodno konsultovao sa Kongresom, za sada ostaje nejasna. Ovaj zapanjujući potez uklanjanja aktuelnog šefa države sa vlasti podsjeća na američku invaziju na Panamu, koja je na današnji dan prije tačno 36 godina, 1990. godine, dovela do predaje i hapšenja tadašnjeg vođe Manuela Antonija Norijegue.