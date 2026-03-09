Šaranović je naveo da je za potrebe Sektora policije opšte nadležnosti, odnosno regionalnih centara bezbjednosti, nabavljeno je 13 specijalizovanih vozila.
Današnjom primopredajom 19 novih specijalizovanih vozila za potrebe Policije nastavljamo sa konkretnim jačanjem materijalno-tehničkih kapaciteta i stvaranjem uslova da policijski službenici svoj posao obavljaju efikasno, profesionalno i bezbjedno, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.
Šaranović je naveo da je za potrebe Sektora policije opšte nadležnosti, odnosno regionalnih centara bezbjednosti, nabavljeno je 13 specijalizovanih vozila.Izvor: MUP
“Devet vozila prilagođeno je za potrebe interventnih jedinica policije, čime se dodatno unapređuje njihova operativna spremnost i sposobnost brzog reagovanja na bezbjednosne izazove. Obezbijeđena su i četiri specijalizovana vozila namijenjena za prevoz lica lišenih slobode. Sva vozila su opremljena u skladu sa važećim standardima koji se odnose na poštovanje ljudskih prava i sloboda, uključujući CPT standarde, čime se obezbjeđuju adekvatni uslovi za rad policijskih službenika, ali i bezbjedan i human tretman lica lišenih slobode”, kazao je Šaranović.
Dodatno, nabavljeno je i šest specijalizovanih vozila za potrebe Sektora granične policije.
“Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlja da ulaže u modernizaciju policijskog sistema, kako bi Crna Gora imala policiju koja je efikasna, profesionalna i u potpunosti usklađena sa evropskim standardima. Godina pred nama biće godina snažnih ulaganja u policiju – u savremene sisteme, opremu, logistiku i unapređenje uslova rada policijskih službenika, jer samo snažna i dobro opremljena policija može biti pouzdan garant bezbjednosti države i sigurnosti svih građana”, zaključio je Šaranović.