Šaranović je naveo da je za potrebe Sektora policije opšte nadležnosti, odnosno regionalnih centara bezbjednosti, nabavljeno je 13 specijalizovanih vozila.

Izvor: MUP

Današnjom primopredajom 19 novih specijalizovanih vozila za potrebe Policije nastavljamo sa konkretnim jačanjem materijalno-tehničkih kapaciteta i stvaranjem uslova da policijski službenici svoj posao obavljaju efikasno, profesionalno i bezbjedno, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

“Devet vozila prilagođeno je za potrebe interventnih jedinica policije, čime se dodatno unapređuje njihova operativna spremnost i sposobnost brzog reagovanja na bezbjednosne izazove. Obezbijeđena su i četiri specijalizovana vozila namijenjena za prevoz lica lišenih slobode. Sva vozila su opremljena u skladu sa važećim standardima koji se odnose na poštovanje ljudskih prava i sloboda, uključujući CPT standarde, čime se obezbjeđuju adekvatni uslovi za rad policijskih službenika, ali i bezbjedan i human tretman lica lišenih slobode”, kazao je Šaranović.

Dodatno, nabavljeno je i šest specijalizovanih vozila za potrebe Sektora granične policije.

“Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlja da ulaže u modernizaciju policijskog sistema, kako bi Crna Gora imala policiju koja je efikasna, profesionalna i u potpunosti usklađena sa evropskim standardima. Godina pred nama biće godina snažnih ulaganja u policiju – u savremene sisteme, opremu, logistiku i unapređenje uslova rada policijskih službenika, jer samo snažna i dobro opremljena policija može biti pouzdan garant bezbjednosti države i sigurnosti svih građana”, zaključio je Šaranović.