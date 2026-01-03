Budućnost režima u Venecueli je pod znakom pitanja, a opozicija tvrdi da je legitimni predsjednik političar u egzilu Edmundo Gonzales.

Nakon što je SAD izveo niz napada na Venecuelu i zarobio predsjednika Nikolasa Madura, šta će se dalje dešavati u ovoj latinoameričkoj državi pod velikim je znakom pitanja.

Ustav te zemlje predviđa da vlast prelazi na potpredsjednicu, Delsi Rodrigez. Rodrigez je izjavila da vlada ne zna gdje se nalazi predsjednik, niti gdje je prva dama Silija Flores.

Međutim, budućnost režima u Venecueli je pod znakom pitanja, a opozicija - kako u zemlji, tako i u inostranstvu - ovaj trenutak će vjerovatno vidjeti kao ključnu priliku. Opozicija u Venecueli tvrdi da je legitimni predsjednik političar u egzilu Edmundo Gonzales, piše CNN.

Mogući scenariji

Uslijed neizvjesnosti u Venecueli i rastućih tenzija, postoji nekoliko mogućih scenarija:

Ustavni put - član 233

U slučaju takozvanog "apsolutnog odsustva" predsjednika, izvršna potpredsjednica Delsi Rodrigez preuzima vlast i raspisuje izbore u roku od 30 dana. Novoizabrani predsjednik potom obavlja pun šestogodišnji mandat.

Kolaps režima

Jedan od scenarija je i taj da se venecuelanski režim raspada, a njegovi visoki zvaničnici podnose ostavke ili bježe iz zemlje. Najvjerovatniji opozicioni kandidat je Edmundo Gonzales Urrutija, koji je učestvovao na izborima 2024. godine. Gonzales, akademik i dugogodišnji diplomata, trenutno je u egzilu u Španiji.

Podršku mu pruža i nedavna dobitnica Nobelove nagrade za mir, demokratska aktivistkinja Marija Korina Mačado. Govoreći u Oslu prošlog mjeseca nakon dodjele nagrade, Mačado je rekla da se njen pokret priprema za "uređenu i mirnu tranziciju" nakon Madura. U decembru je izjavila da ju je Gonzales pozvao da bude potpredsjednica i da bi "velika većina" policije i oružanih snaga slijedila naredbe nove administracije kada politička tranzicija započne.

Vojni prevrat

Aktuelni ministar odbrane je Vladimir Padrino Lopes, koji se oglasio nakon američkih udara u ranim jutarnjim satima u subotu, poručivši da će Venecuela pružiti otpor prisustvu stranih trupa u zemlji.

"Ova invazija predstavlja najveće poniženje koje je zemlja pretrpjela", dodao je on.

Hronologija napada na Venecuelu

Podsjetimo, prve eksplozije odjeknule su Venecuelom oko 1.50 časova po lokalnom vremenu. Nakon toga uslijedio je još niz detonacija, dok su Karakas nadlijetali avioni.

Vlada Venecuele proglasila je vanredno stanje nakon što je optužila SAD za napad na civilne i vojne objekte. Vojska je izašla na ulice, a građani su pozvani na mobilizaciju.

Predsjednik Donald Tramp dao je američkoj vojsci zeleno svjetlo za izvođenje vazdušnih udara u Venecueli nekoliko dana prije same operacije. Vojni zvaničnici su razmatrali sprovođenje misije na Božić, ali su američki vazdušni napadi u Nigeriji na ciljeve Islamske države (ISIL) dobili prioritet.

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se nakon napada na Venecuelu i poručio da je predsjednik te zemlje Nikolas Maduro "zarobljen i izbačen iz zemlje".

Potpredsjednica Venecuele Delsi Rodrigez izjavila je da se mjesto boravka predsjednika Nikolasa Madura i prve dame Silije Flores još uvijek ne zna. Navela je da zahtijevaju hitan dokaz da je Maduro živ.

Državni sekretar Marko Rubio tvrdi da je Nikolas Maduro uhapšen kako bi odgovarao pred sudom u SAD.