Eksplozije i prelijeti aviona u Karakasu, vidljivi na snimcima društvenih mreža, izazvale su vanredno stanje, dok Maduro optužuje SAD za vojnu agresiju i pokušaj preuzimanja kontrole nad venecuelanskom naftom i mineralnim bogatstvima.

Izvor: X/@evoespueblo/@SaVanessCa/@ABSOLUTEDU

Rano jutros u Karakasu čuli su se avioni i eksplozije, a bio je vidljiv i stub dima, javljaju svjetske novinske agencije. Na jugu prijestonice Venecuele, u blizini velike vojne baze, nestalo je struje. Uzrok i tačne lokacije još uvijek nisu poznati, a video-snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju više eksplozija širom grada.

Dani nakon Božića otvorili su više potencijalnih prilika za napad na Karakas, ali je operacija odložena zbog nepovoljnih vremenskih uslova, naveli su izvori CBS-a. Dodali su da američka vojska zahtijeva vremenske prilike koje bi omogućile uspješno izvođenje misije.

#URGENTE



Está fuerte eso en Caracas Venezuela, Maduro cae porque cae.



Venezuela

Estados Unidospic.twitter.com/wi5OjtkxBr — S. Vanessa C. (@SaVanessCa)January 3, 2026

Predsjednik Nikolas Maduro proglasio je vanredno stanje, optužujući SAD da napadima pokušavaju da preuzmu kontrolu nad naftom i mineralnim bogatstvima Venecuele. Vlada je pozvala građane i političke aktere na mobilizaciju i osudu, kako je navedeno, "imperijalističkog napada".

Venecuelanska vlada poručuje da su nedavne akcije Vašingtona, uključujući zapljenu sankcionisanih tankera sa naftom, dio nastojanja da se predsjednik Maduro ukloni sa vlasti i preuzme kontrola nad venecuelanskim naftnim rezervama. Tramp je prošle nedjelje rekao da su Sjedinjene Države "napale" pristanište u Venecueli gdje se brodovi pune drogom, što je prvi poznati slučaj da je Vašington izveo udar na kopnu od početka kampanje pritiska. Venecuelanska vlada odbacuje i najoštrije osuđuje američku "vojnu agresiju", prenosi Index.

Američki zvaničnici upoznati su sa izvještajima o eksplozijama i vojnim avionima iznad Karakasa u ranim jutarnjim satima u subotu, prenosi CBS. Svjetske novinske agencije navode da su se u glavnom gradu čuli snažni udari i da je bio vidljiv stub dima, dok je na jugu, u blizini vojne baze, došlo do nestanka struje, prenosi Jutarnji.

Kolumbijski predsjednik Gustavo Petro objavio je na X-u:

"U ovom trenutku bombarduju Karakas. Upozorite sve - napali su Venecuelu. Bombarduju raketama. OAS i UN moraju se odmah sastati", Petro nije naveo izvor svojih tvrdnji, ali je poznat kao otvoreni kritičar američke kampanje pritiska na Venecuelu.

Bombardean el Cuartel de la Montaña (Monumento 4F) donde reposan los restos de Hugo Chávez.#Caracas#Venezuelapic.twitter.com/BfnbRjvYtC — ABSOLUT EDU (@ABSOLUTEDU)January 3, 2026

Sjedinjene Države su u regionu rasporedile značajne vojne snage, uključujući nosač aviona, ratne brodove i borbene avione na Karibima. Trampova administracija ranije je najavila blokadu venecuelanske nafte, proširila sankcije i izvela napade na brodove koje povezuje sa trgovinom drogom. Vašington optužuje Venecuelu da preplavljuje SAD narkoticima, dok Madurova vlada to odlučno poriče, a dio međunarodne zajednice te američke napade naziva izvansudskim ubistvima.