Donald Tramp se oglasio nakon napada na Venecuelu i poručio da je predsjednik te zemlje Nikolas Maduro "zarobljen i izbačen iz zemlje".

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se nakon napada na Venecuelu i poručio da je predsjednik te zemlje Nikolas Maduro "zarobljen i izbačen iz zemlje".

"Sjedinjene Američke Države uspješno su izvele masovni udar na Venecuelu i njenog predsjednika Nikolasa Madura, koji je, zajedno sa suprugom, zarobljen i izbačen iz zemlje. Ova operacija izvedena je u saradnji sa američkim organima reda. Detalji će biti naknadno saopšteni. Konferencija za medije održaće se danas u 11 časova u Mar-a-Lagu. Hvala vam na pažnji", naveo je Tramp.

Panika je nastala u Venecueli nakon što su eksplozije odjeknule u glavnom gradu. Ubrzo je vojska izašla na ulice Venecuele, a predsjednik Kolumbije poručio: "Uzbuna za cijeli svijet".

U Venecueli je proglašeno i vanredno stanje.

Američki zvaničnici su potvrdili da je u toku vojna operacija.