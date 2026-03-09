Novak Đoković oborio je rekord Rafaela Nadala na Masters turnirima i blizu je da preuzme apsolutno sve rekorde i tu.

Novak Đoković nastavlja da ispisuje istoriju gdje god se pojavi. Posle velike borbe slomio je otpor upornog Aleksandra Kovačevića (6:4, 1:6, 6:4) i prošao u osminu finala turnira u Indijan Velsu. Na taj način oborio je jedan od rekorda koji je držao Rafa Nadal.

Pobjedom je Novak po 113. put ušao u osminu finala nekog Masters turnira. Prije ovog meča su obojica bili na 112. Sada Novaka još jedan rekord dijeli od toga da "pređe igricu" da se žargonski izrazimo. Naime, jedini rekord na Mastersima koji ne drži Novak pripada Nadalu, a to je 99 učešća u četvrtfinalima turnira iz serije 1000.

Nole čeka pobjednika meča u duelu Džeka Drejpera i Franciska Serundola i ako prođe i narednu prepreku i prođe u četvrtfinale dodatno će da se približi Rafi. Takođe, Novak drži rekord i po broju pobedama na Mastersima - im ih ukupno 420.

Most Master 1000 Wins ✅

Most Master 1000 Semi-Finals ✅

Most Master 1000 Finals ✅

Most Master 1000 Titles ✅@Djokernole#TennisParadisepic.twitter.com/jNUIlNO1LI — Tennis TV (@TennisTV)March 9, 2026

Ovakav meč ne pamti ni Nole

Vjerovatno ni Đoković ne pamti kada je imao ovakav meč kao protiv Kovačevića, možda u nekim duelima sa rivalima kao što su Federer ili Nadal, ali ne protiv igrača Aleksandrovih kvaliteta. Amerikanac srpskog porijekla je imao čak 50 vinera na ovom meču. Zvuči nevjerovatno, ali je istinito.

Bio je agresivan, napadao i imao je 50 vinera, doduše i 44 neiznuđene greške. Novak je imao 20 vinera i 22 neiznuđene greške. Interesantno je i da su obojica osvojili identičan broj poena - po 83. Uz to je Kovačević imao 16 asova, naspram samo 6 Novakovih.