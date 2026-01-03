Karakas je ostao bez struje u pojedinim djelovima, vazdušni prostor je zatvoren, a prema nepotvrđenim informacijama, predsjednik Nikolas Maduro i njegova supruga nalaze se u rukama američkih snaga.

Izvor: Pedro MATTEY / AFP / Profimedia

Subotnje jutro nije svanulo mirno u Karakasu. Stanovnike venecuelanskog glavnog grada, nedugo nakon dva sata ujutro, iz sna je prenula serija zaglušujućih eksplozija koje su potresale prozore i ispunile vazduh mirisom baruta.

Uslijedili su preleti aviona na maloj visini, a noćno nebo parali su bljeskovi vatre, pretvarajući noć u dan. Bio je to početak američkog vojnog udara koji je Venecuelu gurnuo u potpunu neizvjesnost.

Ulice u blizini predsjedničke palate Miraflores bile su sablasno puste, a tišinu su remetile tek patrole naoružanih sigurnosnih snaga na kontrolnim tačkama.

Većina stanovnika ostala je u svojim domovima, grozničavo prateći vijesti na telefonima, dok su oni hrabriji izašli u nabavu namirnica, strahujući od onoga što donose idući dani. Na određenim mjestima u gradu, snimljene su, ipak, i pristalice Madura, koje su izašle da iskažu svoju vjernost predsjedniku.

Vidi opis Na ulicama vojska, Madurove pristalice i dim: Pogledajte kako izgleda Karakas posle napada i otmice predsjednika (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pedro MATTEY / AFP / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Xin Hua / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: JAVIER TORRES / AFP / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Pedro MATTEY / AFP / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Federico PARRA / AFP / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Federico PARRA / AFP / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Pedro MATTEY / AFP / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Pedro MATTEY / AFP / Profimedia/ Pedro MATTEY / AFP / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Stubovi dima i dalje su se dizali s nekoliko ključnih tačaka, svjedočeći o silini noćnog napada. Neki djelovi grada ostali su bez električne energije.

Novinarka Vanesa Silva, koja živi u Karakasu, za BBC je rekla da je čula snažnu eksploziju "jaču od grmljavine", zbog koje je njen dom vibrirao.

Dim se dizao u blizini vazdušne baze Generalisimo Francisko de Miranda, poznatije kao La Karlota, u istočnom dijelu Karakasa, te iznad velikog vojnog kompleksa Fort Tiuna na jugu, gdje je smješteno ministarstvo obrane.

U međuvremenu, vazdušni prostor iznad Venecuele potpuno je prazan, a Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) zabranila je američkim komercijalnim avionima letove zbog "vojnih aktivnosti u toku".

Dok je većina građana bila u šoku i strahu, za pristalice opozicije vijest da su američke snage zarobile predsjednika Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores donela je i dozu euforije.

Karakas i Venecuela bude se u novoj stvarnosti, s pogledom uprtim u nebo prekriveno dimom, iščekujući šta će donijeti budućnost.