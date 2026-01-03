Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izrazila je podršku narodu Venezuele i poručila da mogu računati na punu podršku evropskih institucija.

Predsjednica Evropske komisije poručila je danas da EU stoji uz narod Venezuele i da podržava mirnu i demokratsku tranziciju.

"Stojimo uz narod Venezuele i podržavamo mirnu i demokratsku tranziciju. Bilo kakvo rešenje mora poštovati međunarodno pravo i Povelju UN-a", rekla je fon der Lajen na društvenoj mreži X.

Dodala je da EU pažljivo prati situaciju u Venezueli i poručila građanima EU u toj zemlji da mogu računati na punu podršku evropskih institucija.

Američka vojna intervencija u Venezueli

SAD su izvele napade na Venezuelu, a predsjednik Donald Tramp je objavio da su predsjednik Venezuele Nikolas Maduro i njegova supruga uhapšeni i izbačeni iz zemlje, prenosi Index.

Američke snage izvele su operaciju velikih razmjera, a hapšenje Madura sprovela je elitna specijalna jedinica američke vojske Delta Force.