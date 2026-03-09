Klub sa Grbavice potvrdio smjenu svih članova Upravnog odbora.

Željezničar od ponedjeljka i zvanično nema upravu!

Sarajevski mediji u toku dana objavili su informaciju da je Sanin Mirvić Sanin Mirvić, predsjednik Skupštine i strateški partner FK Željezničar, raspustio kompletan Upravni odbor kluba sa Grbavice, a zvanična potvrda stigla je u toku večeri.

"Fudbalski klub Željezničar obavještava javnost da je donesena odluka kojom se svi članovi Upravnog odbora razrješavaju svojih dužnosti sa trenutnim efektom. Ova odluka donesena je nakon pažljivog razmatranja trenutnih potreba Kluba i pravaca njegovog daljnjeg razvoja. Klub će u narednom periodu pokrenuti proces formiranja novog Upravnog odbora koji će preuzeti daljnje upravljanje i nastavak započetih razvojnih aktivnosti.

Klub izražava iskrenu zahvalnost članovima Upravnog odbora na njihovom radu, posvećenosti i doprinosu tokom trajanja njihovog mandata. U periodu njihovog angažmana uloženo je mnogo truda u stabilizaciju i razvoj Kluba, a brojni procesi i aktivnosti pokrenuti su s ciljem jačanja organizacione strukture i stvaranja temelja za dugoročan napredak FK Željezničar.

Klub im ovim putem želi puno uspjeha u njihovim budućim profesionalnim i ličnim angažmanima, uz iskrenu zahvalnost za sve što su učinili za FK Željezničar", stoji u saopštenju FK Željezničar.

Nakon svega oglasio se i predsjednik Skupštine Fudbalskog kluba Željezničar, Sanin Mirvić, izjavom za klupski sajt.

“Prioriteti FK Željezničar ostaju jasni, dugoročna stabilnost, odgovorno upravljanje i izgradnja održivog sistema koji će Klubu donijeti kontinuitet uspjeha. Naš fokus nije na kratkoročnim rješenjima niti na instantnom zadovoljenju očekivanja, već na strpljivom i sistemskom radu koji će osigurati snažnu i stabilnu budućnost našeg kluba", rekao je prvi čovjek kluba sa Grbavice.

Željezničar, inače, prolazi kroz izuzetno turbulentan period. Uprava kluba nedavno je raskinula saradnju sa dosadašnjim trenerom Slavišom Stojanovićem, koji je ekipom komandovao na četiri utakmice (tri u ligi i jednoj u Kupu BiH). U tom periodu, bivši trener Crvene zvezde i Kopera upisao je tri poraza, pa je dogovoren raskid saradnje.

Za nasljednika je imenovan Savo Milošević, pod čijim vođstvom je ekipa trijumfovala u Doboju (0:3), što je prva ligaška pobjeda tima sa Grbavice od sredine oktobra.