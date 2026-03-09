Podgoričanin Dejan Kestner i kardiolog Vladimir Peruničić uhapšeni su danas nakon što je direktor RTV Podgorica Vladimir Otašević sinoć podnio prijavu zbog prijetnji. To je Portalu RTCG nezvanično potvrđeno iz policije.
Otašević je sinoć podnio prijavu policiji zbog, kako navodi, prijetnji koje mu je uputio Podgoričanin D.K.
Kako je u prijavi naveo Otašević, prijavljeni je bliski srodnik biznismena Srećka Kestnera, koji je godinama pominjan u poznatom slučaju “duvanska afera”. Zemaljski sud u njemačkom gradu Hof, osudio je 2012. godine Srećka Kestnera na godinu i po zatvora uslovno, zbog šverca cigareta.
Prema prijavi podnijetoj policiji u Podgorici, incident se dogodio 7. marta, nakon 22 časa, u blizini Sat kule, gdje Otašević živi. On je u policiji u pratnji advokata Nikole Angelovskog ispričao da je nakon parkiranja vozila krenuo prema stanu kada mu je, kako tvrdi, prišao D.K. i rekao: „Čuvaj se kola, čuvaj se auta“.
Otašević navodi da je te riječi shvatio kao prijetnju. U prijavi je naveo i da je u prethodnim danima primijetio nepoznatu osobu koja ga je, dok je sjedio u lokalu “Pikado“ na južnoj tribini stadiona pod Goricom, posmatrala iz vozila parkiranog u blizini.
Otašević je policiji rekao i da se posljednjih godina bavio novinarskim istraživanjima o švercu cigareta u Crnoj Gori, te da je u svojim tekstovima pominjao Srećka Kestnera. On je naveo i da su se, prema njegovom mišljenju, ove situacije počele dešavati nakon što su policijski službenici i inspektori izvršili pretrese kuća i stanova Aca Ðukanovića, brata bivšeg predsjednika države Mila Đukanovića. Direktor RTV Podgorica je od policije zatražio da preduzme mjere kako bi zaštitila njega i njegovu porodicu, navodeći da se zbog pomenutih događaja osjeća uznemireno i da strahuje za bezbjednost.
Prema saznanjima Portala RTCG, saslušanja aktera ovog dogadjaja planirana su za sjutra ujutru u devet sati u podgoričkom tužilaštvu. Takođe, Otašević je u međuvremenu podnio policiji u Podgorici još jednu prijavu, ovoga puta protiv doktora Vladimira Peruničića, zbog, kako navodi, uvreda upućenih putem društvene mreže Instagram. U prijavi je naveo da mu je koleginica Magdalena Čelanović proslijedila „skrinšot“ poruka koje je, kako tvrdi, Peruničić slao putem Instagrama.
Prema navodima iz prijave, Peruničić je u porukama pominjao Otaševića kao direktora RTV Podgorica i iznio niz uvredljivih kvalifikacija na njegov račun. Otašević je policiji dostavio snimke ekrana tih poruka kao dokaz. U prijavi se navodi da su poruke poslate 6. marta u večernjim satima, a u njima se, između ostalog, pominju Otaševićevo zdravstveno stanje i iznose uvrede na njegov račun.
Otašević je od policije zatražio da preduzme mjere iz svoje nadležnosti i procesuira Peruničića zbog, kako navodi, uvreda i povrede njegovog ličnog i profesionalnog integriteta. On je u prijavi naveo da smatra da su takve poruke nanijele štetu njegovom ugledu kao direktora RTV Podgorica, ali i kao građanina.