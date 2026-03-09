Podgoričanin Dejan Kestner i kardiolog Vladimir Peruničić uhapšeni su danas nakon što je direktor RTV Podgorica Vladimir Otašević sinoć podnio prijavu zbog prijetnji. To je Portalu RTCG nezvanično potvrđeno iz policije.

Izvor: Twitter/Uprava policije Crne Gore

Otašević je sinoć podnio prijavu policiji zbog, kako navodi, prijetnji koje mu je uputio Podgoričanin D.K.

Kako je u prijavi naveo Otašević, prijavljeni je bliski srodnik biznismena Srećka Kestnera, koji je godinama pominjan u poznatom slučaju “duvanska afera”. Zemaljski sud u njemačkom gradu Hof, osudio je 2012. godine Srećka Kestnera na godinu i po zatvora uslovno, zbog šverca cigareta.

Prema prijavi podnijetoj policiji u Podgorici, incident se dogodio 7. marta, nakon 22 časa, u blizini Sat kule, gdje Otašević živi. On je u policiji u pratnji advokata Nikole Angelovskog ispričao da je nakon parkiranja vozila krenuo prema stanu kada mu je, kako tvrdi, prišao D.K. i rekao: „Čuvaj se kola, čuvaj se auta“.

Otašević navodi da je te riječi shvatio kao prijetnju. U prijavi je naveo i da je u prethodnim danima primijetio nepoznatu osobu koja ga je, dok je sjedio u lokalu “Pikado“ na južnoj tribini stadiona pod Goricom, posmatrala iz vozila parkiranog u blizini.

Otašević je policiji rekao i da se posljednjih godina bavio novinarskim istraživanjima o švercu cigareta u Crnoj Gori, te da je u svojim tekstovima pominjao Srećka Kestnera. On je naveo i da su se, prema njegovom mišljenju, ove situacije počele dešavati nakon što su policijski službenici i inspektori izvršili pretrese kuća i stanova Aca Ðukanovića, brata bivšeg predsjednika države Mila Đukanovića. Direktor RTV Podgorica je od policije zatražio da preduzme mjere kako bi zaštitila njega i njegovu porodicu, navodeći da se zbog pomenutih događaja osjeća uznemireno i da strahuje za bezbjednost.

Prema saznanjima Portala RTCG, saslušanja aktera ovog dogadjaja planirana su za sjutra ujutru u devet sati u podgoričkom tužilaštvu. Takođe, Otašević je u međuvremenu podnio policiji u Podgorici još jednu prijavu, ovoga puta protiv doktora Vladimira Peruničića, zbog, kako navodi, uvreda upućenih putem društvene mreže Instagram. U prijavi je naveo da mu je koleginica Magdalena Čelanović proslijedila „skrinšot“ poruka koje je, kako tvrdi, Peruničić slao putem Instagrama.

Prema navodima iz prijave, Peruničić je u porukama pominjao Otaševića kao direktora RTV Podgorica i iznio niz uvredljivih kvalifikacija na njegov račun. Otašević je policiji dostavio snimke ekrana tih poruka kao dokaz. U prijavi se navodi da su poruke poslate 6. marta u večernjim satima, a u njima se, između ostalog, pominju Otaševićevo zdravstveno stanje i iznose uvrede na njegov račun.

Otašević je od policije zatražio da preduzme mjere iz svoje nadležnosti i procesuira Peruničića zbog, kako navodi, uvreda i povrede njegovog ličnog i profesionalnog integriteta. On je u prijavi naveo da smatra da su takve poruke nanijele štetu njegovom ugledu kao direktora RTV Podgorica, ali i kao građanina.